В Челябинской области на трассе М-5 продлили ограничение для автобусов

В Челябинской области продлили ограничение для пассажирского транспорта на трассе М-5 «Урал». Причиной стали снегопады, начавшиеся в регионе накануне. В связи с этим участок дороги от развязки на Чебаркуль до границы с Башкортостаном закрыли до 18.00 воскресенья, 6 марта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства дорожного хозяйства и транспорта.

«На участке федеральной трассы М-5 с 1 548 по 1 796 километр продлевается временное ограничение движения для пассажирского транспорта. Ориентировочно – до 18.00», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, сегодня в семь часов утра снег шёл во всех районах области. Ночью на расчистку региональных дорог вывели 124 единицы техники. Днём количество спецтранспорта будет значительно увеличено, добавили в министерстве.