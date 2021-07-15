В Челябинской области начнут штрафовать за нарушение весогабаритных норм автомобилей

С пятницы, 16 июля, в Челябинской области начинают работать в обычном режиме система весогабаритного контроля. Автоматические пункты установлены на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения. Сегодня завершается тестовая эксплуатация системы.

«С 16 июля 2021 года вся информация о нарушениях допустимых весогабаритных норм будет передаваться в Центр автоматической фиксации административных правонарушений ОДД ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области для формирования административных дел по статье 12.21.1. КоАП РФ», - сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта области,

Пункты весогабаритного контроля проводят измерение массы и габаритов грузовых транспортных средств. Весь процесс автоматизирован: фиксация параметров производится во время движения большегрузов.

На сегодня установлены пять автоматических пунктов весогабаритного контроля на автодорогах: обход города Челябинска (Западный) (в районе поселка Томино и в районе поселка Полетаево), Миасс-Карабаш-Кыштым (на выезде из Карабаша), Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды (на выезде из Чесмы) и Чебаркуль-Уйское-Сурменевский-Магнитогорск (на выезде из Верхнеуральска).

«Мы получаем большие федеральные деньги [на ремонт и реконструкцию федеральных трасс на территории области], большие областные деньги направляются на ремонты автомобильных дорог регионального и местного значения. Перед нами ставится задача – сохранить дорожное полотно, - отметил министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев. - Система [весогабаритного контроля] беспристрастно относится ко всем транспортным средствам, в том числе и к дорожникам. Она и есть защита наших дорог».

Система будет фиксировать превышение значений, установленных законодательством РФ, и при отсутствии специального разрешения на данное отклонение, автоматически формировать материалы для дальнейшего вынесения постановления об административном правонарушении. Будут регистрироваться и другие нарушение, ч том числе сокрытие государственного номера на автомобиле в момент проезда через пункт контроля.

Так, максимальная масса четырехосного автомобиля не должна превышать 44 тонны. «За нарушение предусмотрены штрафы от 150 до 500 тысяч рублей. Штрафы, взимаемые с нарушителей, будут поступать в областной бюджет [дорожный фонд] и направляться на дорожные цели», - уточнил Нечаев.

Информацию о наличии нарушений (по номеру автомобиля) можно узнать в Личном кабинете перевозчика на сайте. Свои вопросы можно оставлять на сайте миндортранса в разделе АИС «Весогабаритный мониторинг и контроль». В ведомстве обещают отвечать на все поступающие вопросы в течении трех дней.

Напомним, установка рамок весогабаритного контроля проводилась в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Правила перевозки грузов утверждены постановлением Правительства РФ №2200 от 21 декабря 2020 года.