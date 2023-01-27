27.01.2023
Текслер - полиции: В условиях СВО значимость общественной безопасности увеличивается
27.01.2023
В Челябинской области насмерть разбились двое молодых водителей, пять человек ранены
27.01.2023
Челябинцев заинтересовала природа огненного облака над городом
27.01.2023
Экс-директор медицинского колледжа Троицка остался в СИЗО
27.01.2023
«Солнечная долина» примет первый Кубок России для особенных горнолыжников
27.01.2023
Главный полицейский Челябинска получил медаль «За безупречную службу в МВД»
В Челябинской области насмерть разбились двое молодых водителей, пять человек ранены
В числе пострадавших в страшном ДТП в Увельском районе маленькие дети
22.01.2023
В ДТП в Каслинском районе погибли пятеро человек
19.11.2022
На трассе М-5 в Ашинском районе в ДТП погиб водитель автобуса, пассажиры в больнице
15.11.2022
В Верхнеуральском районе в ДТП погибли водители большегрузов
17.08.2022
На трассе М-5 в Челябинской области легковушка залетела под стоящий грузовик, двое погибших
Россия отмечает День освобождения Ленинграда, блокадники получают поздравления
27.01.2023
Жители Дубровки: У нас беда – низкое напряжение в сети
26.01.2023
В Сатке тепло в замерзавший дом вернулось только после вмешательства СК
26.01.2023
В Челябинской области посчитали Татьян, родившихся за последние 18 лет
25.01.2023
В Челябинской области начали закрывать классы на карантин по ОРВИ и гриппу
24.01.2023