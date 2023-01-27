В Челябинской области насмерть разбились двое молодых водителей, пять человек ранены

На трассе в Увельском районе Челябинской области сегодня, 27 января, насмерть разбились двое водителей. Пять человек, в том числе двое детей трех и восьми лет, оказались в больнице.

ГИБДД устанавливает все обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего на 70-м километре автодороги Челябинск – Троицк около половины одиннадцатого утра.

По предварительной информации, водитель 1992 года рождения за рулем легковушки «Лада Гранта», чтобы избежать столкновения с попутно ехавшим автомобилем, выехал на встречную полосу (выезд там разрешен) и столкнулся с встречными транспортными средствами: «Ладой Вестой» под управлением парня 1993 года рождения и грузовиком «Мерседес», за рулем которого находился сорокалетний мужчина. Кроме того, «Лада Гранта» при выезде на встречку столкнулась с попутно двигавшимся грузовым автомобилем «Вольво» с полуприцепом, которым управлял мужчина 1959 года рождения.

Отметим, ДТП с участием четырех автомобилей – двух легковых и двух грузовых – произошло во время снегопада. Молодые водители двух «Лад» от полученных травм скончались на месте происшествия.

Два пассажира «Лады Весты» и три пассажира «Лады Гранты», в том числе двое детей, госпитализированы с травмами различной степени тяжести, сообщили в УГИБДД по Челябинской области.