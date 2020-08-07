В Челябинской области назвали самые читающие территории

Почта России определила десятку самых читающих районов Челябинской области. Лидеров выявили на основе подсчета количества подписных экземпляров на каждую тысячу жителей района.

По итогам первого полугодия 2020 года самым читающим стал Нязепетровский район с показателем 302 подписных экземпляра на тысячу жителей.

В ТОП-10 самых читающих районов также вошли Нагайбакский район (214 экземпляров на 1000 жителей), Октябрьский район (207 ), Чесменский район (195), Кизильский (190), Варненский (188), Брединский (186), Верхний Уфалей (176), Красноармейский район (158 ). Замыкает десятку самых читающих территорий Верхнеуральский район с показателем 145 подписных экземпляра на 1000 жителей.

В целом за шесть месяцев 2020 года южноуральцы получили свыше 2,5 миллиона газет и журналов на дом. Наибольшей популярностью пользуются издания о здоровье, кулинарии и общественно-политической направленности.

При этом в последнее время жители региона все чаще выбирают дистанционный способ оформления подписки. В период ограничительных мер по коронавирусу популярность онлайн-сервиса выросла вдвое.

Как сообщает пресс-служба УФПС по Челябинской области, в июле стартовала досрочная подписная кампания на первое полугодие 2021 года. Она продлится до 31 августа. Подписку на печатное СМИ с доставкой на дом на следующий год можно оформить по ценам текущего полугодия.