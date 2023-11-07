В Челябинской области назвали самые востребованные профессии. Рейтинг рабочих специальностей возглавляет профессия арматурщика (коэффициент востребованности - 1 034), служащих – врач (106,1).

Также в ТОПе наиболее востребованных рабочих профессий – шлифовщик, кузнец-штамповщик, рабочий зеленого строительства, оператор птицефабрик, слесарь по сборке металлоконструкций, осмотрщик вагонов, резчик на пилах, ножовках и станках.

В рейтинге самых востребованных профессий служащих - врач-хирург, инженер по подготовке производства, врач-невролог, врач-педиатр, врач-специалист.

Такие данные приводит сегодня, седьмого ноября, Контрольно-счетная палата региона – по итогам десяти месяцев текущего года, отмечая, что в 2023-м интерес работодателей возрос как к рабочим профессиям, так и к профессиям служащих.

Интересно, что бухгалтеры, юристы и экономисты по-прежнему остаются низко востребованными на рынке труда.

А вот профессия арматурщика на фоне высоких темпов строительства в Челябинской области показала максимальный рост востребованности (в 6,3 раза по сравнению с 2022 годом).