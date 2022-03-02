В Челябинской области недобросовестными дорожными подрядчиками займутся прокуратура и полиция

В Челябинской области правоохранительные органы проверяют факты нарушений, допущенных подрядными организациями при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Основанием для проведения проверок стали материалы, переданные в прокуратуру и управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области главным контрольным управлением региона, которое ранее провело внеплановую проверку по обращениям представителей Общероссийского Народного фронта, подтвердив факты нарушений, выявленных активистами ОНФ.

В 2021-м году Народный фронт (при участии министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области) провел мониторинг качества дорожных ремонтов на участках по направлениям Южноуральск – Магнитогорск, Травники – Щапино – Барсуки, Филимоново – Алтынташ, Сурменевский – Магнитогорск, Верхнеуральск – Петропавловский и Челябинск – Октябрьское. Серьезные замечания у экспертов ОНФ возникли абсолютно ко всем этим участкам.

«К примеру, компания «ДорстройГрупп», взявшая на себя задачу привести в порядок свыше 15-ти километров дорожного полотна на участке Челябинск – Октябрьское, при ремонте допустила нарушения нормативов по уклонам, по сути, пренебрегая требованиями нацпроекта и ГОСТ. Допустимым значением уклонов является 20 промилле с допустимой погрешностью в +-5 промилле. Реальные же показатели на момент проверки отличались в два-три раза», - рассказали в ОНФ Челябинской области.

Общественники подчеркивают, что подобные нарушения повышают аварийность, так как ведут к заносам, аквапланированию при скоплении воды на проезжей части и потере управляемости. Однако на предупреждения общественников и требования исправить нарушения в рамках гарантийных обязательств исполнитель ответил, что «сделает по возможности». Миндортранс региона работы принял и оплатил.

На объекте Филимоново – Алтынташ (генеральный подрядчик – «Уралдорстрой») на момент проверки был зафиксирован застой воды. Изучив ситуацию, эксперты Народного фронта определили, что причиной стало пренебрежение подрядчика требованиями проекта. Исполнитель не выполнил ремонт пропускных труб и без каких-либо изменений проекта попросту согласовал с заказчиком исключение этих работ из госконтракта.

На объекте Травники – Щапино – Барсуки этот же исполнитель отклонился от проектно-сметной документации, лишь присыпав дорожные знаки, хотя обязан был выполнить уплотнение присыпной бермы, закрепив дорожные объекты. Также здесь были выявлены продольные и поперечные трещины, занижение обочины от кромки асфальта.

Не обошлось без традиционных нарушений и со стороны подрядчика «Нижавтодорстрой», за деятельностью которого Народный фронт ведет особый контроль, поскольку эта компания стабильно участвует в дорожных скандалах, фигурируя в них как системный нарушитель. В частности, последней победой общественников в борьбе за безопасные и качественные автомобильные дороги стало решение Верховного суда, подтвердившего, что «Нижавтодорстрой» действительно нанес бюджету Челябинска убытки в размере 56-ти миллионов рублей. Основой для проверки стали материалы, переданные в ГКУ экспертами Народного фронта.

В отношении областных объектов подрядчик также не проявил усердия, заявили в ОНФ. Так, в ушедшем году эксперты Народного фронта признали его участок Верхнеуральск – Петропавловский самым потенциально-опасным в плане аварийности, поскольку компания не выполнила работы по уплотнению, что может привести к заносу и провалу транспорта при заезде на обочину.

На другом объекте ООО «Нижавтодорстрой», Сурменевский – Магнитогорск, подрядчик использовал глинистый грунт вместо положенного скального. На этой же и еще одной дороге (от Южноуральска до Магнитогорска) данная компания нарушила требования СП при выполнении уклонов проезжей части и обочин. На ряде участков уклоны не вписывались в норматив (20 промилле) даже с учетом допустимой погрешности.