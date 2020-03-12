В Челябинской области нет дефицита тест-систем на коронавирус, но по своему желанию анализ не сдать

Челябинская область не испытывает дефицита тест-система для выявления РНК коронавирусной инфекции (СOVID-19).

Об этом сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина на состоявшейся 11 марта пресс-конференции в минздраве.

«Волноваться не стоит. В Челябинской области нет дефицита тест-систем, их хватит для всех обследований. Запасы пополняются в ежедневном режиме», - рассказала корреспонденту «Урал-пресс-информ» Светлана Лучинина.

Исследования на коронавирус проводятся в Челябинске на базе лаборатории центра эпидемиологии и гигиены. По словам Лучининой, лаборатория, в случае необходимости, работает даже в круглосуточном режиме, чтобы оперативно предоставлять информацию по результатам анализов.

Всего по области на коронавирус было проверено около 780 человек. Всего было взято под наблюдение медицинскими организациями 902 человека. По состоянию на 11 марта. остается под наблюдением 268 человек, в том числе 59 граждан КНР, 24 гражданина Италии, один гражданин Ирана.

Жительница Челябинска, приехавшая из Италии, рассказала агентству «Урал-пресс-информ», что для собственного успокоения хотела бы сдать анализ на коронавирус, но платно его нигде не берут, а бесплатно участковый врач сделать отказалась. Единственно, что делает поликлиника, ежедневно присылает врача на дом для измерения температуры. При этом больничный лист женщине так и не выдали.

Продолжает работать горячая линия министерства здравоохранения: 8 (351) 240-15-16.