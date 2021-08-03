В Челябинской области - новый антирекорд по числу смертей от ковида за сутки

В Челябинской области за прошедшие сутки скончалось 20 жителей, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19. Причина смерти пациентов -ковидная пневмония. Такого высокого показателя суточной смертности от ковида в регионе еще не регистрировалось.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, с начала пандемии скончались три тысячи 461 житель, заболевший коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них две тысячи 202 человека умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 259 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

За прошедшие сутки зарегистрировано 349 новых случаев коронавируса, что на 0,9% больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 346 случаев, прирост – 0,3%). Всего с начала пандемии лабораторно подтверждено 76 тысяч четыре случая коронавирусной инфекции COVID-19.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 282 пациента, переболевших ковидом (днем ранее – 188). С начала пандемии 66 тысяч 804 жителя, инфицированных коронавирусом, сумел победить коварную болезнь.

Продолжают борьбу с ковидом на госпитальных базах и на дому пять тысяч 620 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – пять тысяч 697 человек).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.