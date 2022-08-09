В Челябинской области объявлен дополнительный набор на военную службу по контракту

Пункт отбора на военную службу Челябинска проводит набор мужчин в именные подразделения региона «Южноуралец» и «Южный Урал».

Как сообщили в пункте отбора, военнослужащим предоставляется достойное денежное содержание (включая время обучения), пакет социальных гарантий, обмундирование. Для военной службы по контракту рассматриваются кандидаты в возрасте от 18 до 50 лет.

«Раньше существовало возрастное ограничение - на контрактную службу брали желающих только до 40 лет, сегодня это ограничение сняли. Никогда раньше на службу по контракту не набирали офицеров, сегодня их набирают наравне с сержантами, прапорщиками», - сообщил Евгений Сорокин.

Еще одно нововведение – это упрощенная система медицинского осмотра. Сейчас достаточно заключения врача из районного военкомата, а ранее нужно было пройти две медкомиссии – по месту жительства и в областном военкомате.

Военнослужащим обещают достойную оплату. Инициативу по разовым выплатам военнослужащим по контракту именных батальонов анонсировал Алексей Текслер. Ее размер составит две тысячи рублей в сутки. Выплату можно будет получить после завершения боевого слаживания.

Подать заявления на службу можно в военных комиссариатах Челябинской области и в пункте отбора на военную службу по контракту. Выплату получат в том числе и те, кто уже принят на службу в эти части. Данная сумма позволит землякам поддержать свои семьи, пока батальон находится стадии формирования и занимается подготовкой.

Дополнительно для данной категории граждан разрабатывается еще один вид поддержки в виде закупки дополнительного современного снаряжения.

Дети граждан, заключивших контракт на военную службу по контракту и участвующих в специальной военной операции, имеют право на льготное поступление в учреждения высшего, среднего профессионального образования, военные вузы, суворовские (нахимовские) училища и кадетские корпуса (классы).

Напомним, контрактника могут отправить в любую воинскую часть России. По статистике, 90 процентов состава батальона будут направлены на выполнение боевых задач.

Желающие поступить на службу могут обратиться в ближайший военкомат по месту жительства. Телефон для справок: 8 (351) 727-727-0.