В Челябинске контрактника осудили на пять лет за «самоволку» в период мобилизации

Челябинский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам одному месяцу лишения свободы контрактника, ушедшего в самоволку. Отбывать наказание рядовой, сбежавший из части в Челябинске 22 августа текущего года, будет в исправительной колонии общего режима. Также он заплатит штраф в размере 15 тысяч рублей.

Суд признал военнослужащего по контракту виновным по части пятой статьи 337 УК РФ – в оставлении места службы в период мобилизации.

Воинскую часть рядовой самовольно покинул в конце лета. О том, что 21 сентября на территории Российской Федерации объявили частичную мобилизацию, контрактник совершенно точно знал, однако на службу не возвращался, в органах внутреннего управления не показывался.

Как сообщает пресс-служба Челябинского гарнизонного военного суда, 26 сентября рядового нашли сотрудники военной полиции (он находился в столице Южного Урала) и доставили в военную комендатуру. До вынесения приговора находился под наблюдением командования своей воинской части.

Настоящий приговор, в настоящее время не вступивший в законную силу, может быть обжалован в апелляционном порядке в Центральный окружной военный суд.