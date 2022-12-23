23.12.2022
Жителям Челябинской области рассказали о правильном питании при ОРВИ
23.12.2022
Завершена реконструкция остановочного пункта в поселке Локомотивный
23.12.2022
Консультация юриста: Падение на улице – это не производственная травма
23.12.2022
По Челябинску шагает полицейский Дед Мороз
23.12.2022
В Челябинске контрактника осудили на пять лет за «самоволку» в период мобилизации
23.12.2022
Ядерный центр в Снежинске выполнил гособоронзаказ
В Челябинске контрактника осудили на пять лет за «самоволку» в период мобилизации
19.06.2018
В Челябинске за многомиллионные аферы будут судить полковника Шутова
26.02.2018
Выводы военного следствия: сержанта Фирсова оговорили родные, его младшего брата приковал к кровати цепью другой человек
В Челябинской области утвержден порядок назначения нового единого пособия
23.12.2022
Бетонные блоки на Кировке – это уже слишком: чаша терпения челябинцев переполнена
22.12.2022
Челябинская область собирает гостинцы бойцам СВО: Мы-то за праздничным столом, а ребята...
21.12.2022
Принят главный финансовый документ Челябинска
20.12.2022
Работники органов безопасности отмечают профессиональный праздник
20.12.2022