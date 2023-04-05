05.04.2023
На украшение здания на площади Революции к 9 Мая Челябинск готов потратить почти полмиллиона
05.04.2023
Златоустовец угнал машину, доехал на ней до кладбища, там поспал и потом её сжёг
05.04.2023
Главный фонтан Челябинска расконсервируют до второго мая
05.04.2023
Делегация Челябинской области во главе с Текслером отправилась в Китай
05.04.2023
Южноуральские силовики задержали ОПГ наркосбытчиков
05.04.2023
Южноуральцев приглашают на службу по контракту
Южноуральцев приглашают на службу по контракту
30.03.2023
В Челябинской области вводят новые льготы для семей участников СВО и меры поддержки контрактников
27.03.2023
Военнослужащие-контрактники Челябинской области получат дополнительные меры поддержки
23.12.2022
В Челябинске контрактника осудили на пять лет за «самоволку» в период мобилизации
09.08.2022
В Челябинской области объявлен дополнительный набор на военную службу по контракту
Джованни Алеманно: «Без прекращения разрастания НАТО мира в Европе не достичь»
04.04.2023
В 2024 году в Челябинске планируют открыть обновленный театр драмы и цирк
04.04.2023
В Челябинске дорожники начали «латать дыры» в полотне горячим асфальтом
03.04.2023
В понедельник у православных начинается «Вербная» неделя
02.04.2023
Первого апреля стартует весенняя призывная кампания
31.03.2023