Южноуральцев приглашают на службу по контракту

В Челябинской области начал работать официальный сайт для желающих поступить на военную службу по контракту.

Новая платформа позволяет узнать обо всех актуальных мерах поддержки военнослужащих в регионе, о денежном довольствии военных и дополнительных выплатах.

Военнослужащие по контракту, находящиеся в зоне СВО, получают денежное довольствие в соответствии со своим воинским званием и должностью. Например, минимальное денежное довольствие рядового составляет 195 тысяч рублей, командира взвода — 225 тысяч, командира батальона — 243 тысяч рублей в месяц.

Кто может поступить на военную службу?

- военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и получившие до призыва на военную службу высшее или среднее профессиональное образование;

- военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и прослужившие не менее трех месяцев;

- граждане, пребывающие в запасе;

- граждане мужского пола, не пребывающие в запасе и имеющие высшее или среднее профессиональное образование;

- граждане женского пола, не пребывающие в запасе;

- иностранные граждане в возрасте с 18 лет, законно находящиеся на территории Российской Федерации.

Все подробности размещены на сайте. Там есть подробная информация о том, как заключить контракт, адреса военных комиссариатов Челябинской области, форма обратной связи, телефон горячей линии.