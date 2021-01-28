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В Челябинской области один класс в школе и пять групп в детсадах изолированы по ковиду

В Челябинской области один класс в школе и пять групп в детсадах изолированы по ковиду

В Челябинской области один класс в школе Кусинского муниципального района и пять групп в детских садах Челябинска отправлены на изоляцию как контактные по коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минобрнауки области, по предписанию Роспотребнадзора учащиеся одного класса в Злоказовской средней образовательной школе Кусинского района изолированы как контактные с больным COVID-19.

Кроме того, на изоляции находятся пять групп в пяти детских садах Челябинска как контактные по ковид.

За прошедшие сутки еще 10 классов отправили на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). По состоянию на 28 января дистанционно учатся школьники 47 классов из 25 школ области (накануне – 37 классов из 26 школ). Всего в образовательных учреждениях региона сформировано почти 20 тысяч классов.

Продолжает расти число педагогов школ, которые находятся на больничном по различным основаниям - по уходу за ребенком, по вирусным заболеваниям и заболеваниям, связанным с диспансерным наблюдением, по возрасту 65+. На сегодня 949 педагогов школ находятся на больничном, - накануне - 918 учителей. Всего в школах работает более 29 тысяч педагогов.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. При выявлении единичных случаев ковида изолируют только самого заболевшего и школьников из близкого круга контактных с инфицированным.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области оценивается как неблагополучная, но не эпидемическая. Отмечался рост заболевших ОРВИ среди трудоспособного населения.