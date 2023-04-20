В Челябинской области ограничат движение на М-5 для проведения буровзрывных работ

В Ашинском районе Челябинской области 20 апреля на три часа ограничат движение на участке федеральной трассы М-5 «Урал» в связи с проведение буровзрывных работ.

«В связи с проведением буровзрывных работ на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск 20 апреля 2023 года с 10 до 13 часов по местному времени закрывается дорожное движение на участке 1565 км – 1576 км в Ашинском районе Челябинской области», - сообщили в УпрДор «Южный Урал».

Движение легкового и пассажирского транспорта будет осуществляться по региональным дорогам через Сим – Миньяр – Ашу.

Для тяжеловесного транспорта (большегрузы, автобусы) на время буровзрывных работ проезд запрещен.

Данные временные ограничения будут вводиться еженедельно каждый четверг вплоть до первого октября 2023 года.

Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (WhatsApp).