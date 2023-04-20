20.04.2023
Челябинцев приглашают на лекцию-концерт в честь 150-летия Сергея Рахма-нинова
20.04.2023
На Зигальге раньше обычного распустилась медуница
20.04.2023
В Историческом музее состоится творческая встреча со скульптором Андреем Старцевым
20.04.2023
При челябинском заводе откроют исправительный центр для осужденных к принудительным работам
19.04.2023
На целевые гранты от РМК уже реализовано более 60 проектов
19.04.2023
«Поезд знаний» на станции Бакал посетили более 160 школьников
В Челябинской области ограничат движение на М-5 для проведения буровзрывных работ
13.04.2023
На М-5 в Челябинской области иномарка насмерть сбила дорожных рабочих, погибли четверо
24.03.2023
В 2023 году в Челябинской области обновят почти 80 километров М-5 «Урал»
24.03.2023
Упрдор «Южный Урал» ответил на критику Народного фронта по поводу состояния федеральных трасс
23.03.2023
Народный фронт в Челябинской области подверг жесткой критике состояние федеральных трасс
В Челябинской области в начале этого года уменьшилась естественная убыль населения
18.04.2023
Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию
17.04.2023
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023
Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)
15.04.2023