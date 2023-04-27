27.04.2023
В Троицке планируют воссоздать исторический облик здания банка на Ленина
27.04.2023
По факту жестокого избиения пенсионерки в Челябинске возбуждено уголовное дело
27.04.2023
Аукцион по продаже земли на Пушкина в Челябинске признан несостоявшимся, участок сдадут в аренду
27.04.2023
Пляжи, скверы и зеленые зоны Ленинского района Челябинска защитят от клещей
27.04.2023
Сотрудники Аркаима проведут 50 бесплатных экскурсий по новому маршруту
27.04.2023
В Челябинске оперативно задержали мужчину, жестоко избившего пенсионерку на улице
В Челябинской области определен новый ответственный за мобилизационную работу
27.04.2023
Назначен первый замминистра экономического развития Челябинской области
04.04.2023
Новое назначение в правительстве Челябинской области
28.10.2022
ГУ гостройнадзора Челябинской области возглавил 34-летний Кирилл Мозгалёв
11.01.2022
В филиале ПАО «Ростелеком» – новое назначение
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023
Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан
26.04.2023
В 2023 году в Челябинской области проведут капремонт девяти загородных детских лагерей
26.04.2023
Отопительный сезон в Челябинске завершен
25.04.2023
Отопление в Челябинске могут отключить уже в эту среду
24.04.2023