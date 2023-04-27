В Челябинской области определен новый ответственный за мобилизационную работу

Председателем Комитета мобилизационной работы Челябинской области назначен Андрей Хомутинин. Ранее он занимал должность заместителя руководителя и руководил отделом в ведомстве.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Хомутинина Андрея Владимировича председателем Комитета мобилизационной работы Челябинской области», - говорится в документе.

Постановление вступает в силу со дня его подписания – с 27 апреля 2023 года.

Напомним, до настоящего момента комитетом руководил Сергей Малышев. С 26 апреля он ушел в отставку.

Напомним, Андрей Хомутинин был назначен заместителем председателя Государственного комитета мобилизационной работы Челябинской области в октябре 2014 года.