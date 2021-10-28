В Челябинской области откорректировали график доставки пенсии в нерабочие дни

В Челябинской области откорректировали график доставки пенсии в связи с установленными нерабочими днями в регионе.

Напомним, губернатор Алексей Текслер своим распоряжением установил в регионе период нерабочих дней с 30 сентября по седьмое ноября.

Южноуральцы, срок выплаты пенсии которым в ноябре придется на нерабочие и праздничные дни, получат пенсию заранее.

Пенсию в Челябинской области доставляют через отделения Почты России в период с четвертого по 24 число. «Пенсионерам, чья дата доставки приходится на выходной или праздничный день, средства будут выплачивать заранее», - пояснили в Челябинском региональном отделении пенсионного фонда.

Тем, кто получает пенсию четвертого ноября, ее доставят второго и третьего ноября.

Пенсии за пятое ноября будут доставлены получателям по графику, а в некоторых районах выплаты начнутся раньше – второго и третьего ноября.

Пенсии за шестое ноября также пока планируют доставить по графику, за седьмое ноября - пятого и шестого ноября.

Конкретные даты выплаты, когда средства доставят на дом, пенсионеры могут уточнить в своём почтовом отделении.