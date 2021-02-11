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В Челябинской области откроет боевую стрельбу соединение реактивной артиллерии ЦВО

В Челябинской области, на межвидовом полигоне, откроет боевую стрельбу соединение реактивной артиллерии Центрального военного округа. Этап учения с боевой стрельбой пройдет на Южном Урале в конце этой недели.

Само учение стартовало сегодня, 11-го февраля, в Курганской области. Как сообщает пресс-служба ЦВО, в ходе практических действий артиллеристы совершают марш из пункта постоянной дислокации в Курганской области на Чебаркульский полигон, где проведут оборудование и маскировку огневых позиций, а также стрельбы по различным целям из 220-мм реактивных систем залпового огня «Ураган» (на дальностях от десяти до двадцати километров).

В ходе учения подразделений реактивной артиллерии отработают ведение огня способом «артиллерийской карусели», позволяющей повысить живучесть подразделений за счет минимального времени нахождения батареи на огневой позиции.

Всего к учению привлечено более 700 военнослужащих и свыше ста единиц военной техники, в том числе из состава подразделений обеспечения.

220-мм РСЗО «Ураган» предназначены для поражения живой силы, бронетехники на марше и в местах сосредоточения, разрушения командных пунктов, объектов военной инфраструктуры на удалении от десяти до 35-ти километров. Их отличают высокая маневренность и быстрота развертывания.