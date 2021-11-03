В Челябинской области откроют Школу гостеприимства

Предприниматели Челябинской области на следующей неделе смогут получить полезные знания в Школе гостеприимства и увидеть, как они уже применяются на практике.

Двухдневный семинар-практикум для сельхозпроизводителей организован региональным центром «Мой бизнес» и пройдет 11-12 ноября.

Как сообщили в центре, спикерами практикума станут Людмила и Максим Швецовы – организаторы туров в России и Франции, в том числе в области сельского хозяйства.

Программа мероприятия включает в себя лекционную и практическую часть. Сначала участники узнают, как организовать сервис на качественном уровне, совместить сельхозпроизводство и туризм, какие меры государственной поддержки есть для такого бизнеса.

Затем предприниматели познакомятся с опытом гостеприимства экопарков Сосновского района и Чебаркуля.

«Участники семинара своими глазами смогут увидеть, как теоретические основы, которые они узнали в первой части мероприятия можно применять на практике. Считаем, что только в такой связке можно достигнуть максимальной пользы и результатов», - прокомментировала Ольга Третьякова, контент-директор центра «Мой бизнес» Челябинской области.

«Школа гостеприимства» будет проходить с 10 до 16 часов в среду и четверг, 11 и 12 ноября. На практическое занятие участники отправятся в Златоустовский городской округ, с. Веселовка.

Необходима предварительная регистрация по ссылке. Все участники должны иметь действующий QR-код или справку о наличии антител.