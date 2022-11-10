10.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на 11 ноября (18+)
10.11.2022
В Челябинской области открыта «Горячая линия» по недвижимости для мобилизованных и их семей
10.11.2022
Прокурор из Челябинска переехал в Луганскую Народную республику
10.11.2022
В Челябинске начинают свою работу «Передвижники»
10.11.2022
Конкурс «ZOV». Дмитрий Дамбиев посвятил стихи бойцам СВО
10.11.2022
В Челябинске Добрые сердца собрали на благотворительность большую сумму
В Челябинской области открыта «Горячая линия» по недвижимости для мобилизованных и их семей
24.10.2022
Военные следователи открыли горячую линию для участников СВО и их близких
16.03.2022
Челябинская таможня открыла «горячую линию» для вынужденных переселенцев
25.02.2022
Минтранс и Ростуризм организовали «Горячие линии» в связи с закрытием аэропортов на Юге страны
22.02.2022
В Челябинской области открыта «горячая линия» для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
08.11.2022
ЧЦЗ в числе лидеров по реализации экологических программ
08.11.2022