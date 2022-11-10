В Челябинской области открыта «Горячая линия» по недвижимости для мобилизованных и их семей

В Челябинской области с 10 ноября начинает работать горячая линия, созданная для оказания консультационной помощи семьям и близким родственникам участников специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба управления Росреестра и Кадастровой палаты по региону.

Семьи мобилизованных и участников СВО смогут получить в управлении Росреестра консультации, в том числе по оформлению недвижимости в собственность.

Горячая линия для южноуральцев будет действовать на постоянной основе, а звонки приниматься в течение всего рабочего дня.

Обратившимся окажут помощь по вопросам сокращения сроков государственной регистрации прав на недвижимое имущество и кадастрового учета объектов, порядка проведения имущественных сделок, в том числе купли-продажи и дарения по доверенности.

Специалисты Управления Росреестра расскажут о пакете документов, необходимом для оформления прав на земельные участки и объекты капитального строительства, а также оперативно ответят на вопросы по проведению контрольно-надзорных мероприятий в сфере соблюдения требований земельного законодательства, процедуры банкротства и другие.

Номер телефона горячей линии 8(351)237-33-14.

Южноуральцы могут также обратиться в call-центр Управления по телефонам 8(351) 237-27-90 (91,92) или позвонить на Единый многоканальный номер ВЦТО Росреестра: 8-800-100-34-34 (звонок по России бесплатный)».