В Челябинской области открыты 22 базы по долечиванию пациентов с ковидом и две – по реабилитации

В Челябинской области открыты 22 базы для долечивания пациентов с коронавирусной инфекцией и две базы по их реабилитации.

На долечивание и реабилитацию направляют среднетяжёлых и тяжёлых пациентов с коронавирусной инфекцией, проходящих лечение на госпитальных базах, после улучшения их состояния и появления положительной динамики (в общей сложности процесс лечения таких пациентов может доходить до нескольких месяцев).

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве здравоохранения области, на долечивание переводят пациентов с отрицательным тестом на ковид, которые по состоянию здоровья нуждаются в лечении и помощи медицинских работников.

Пациентов переводят к месту долечивания спецтранспортом.

Долечиваться в зависимости от места проживания можно будет на одной из 22 баз, открытых в 17 муниципалитетах: Аша (райбольница), Верхнеуральск (райбольница), село Долгодеревенское (райбольница), Златоуст (горбольница), Касли (райбольница), Копейск (горбольница №3), Коркино (горбольница №2 в поселке Роза), Кыштым (горбольница), Магнитогорск (роддом №1), Миасс (горбольница №1, горбольница №3), село Миасское (райбольница), село Октябрьское (райбольница), Трехгорный (медсанчасть №72 ФМБА), поселок Увельский (райбольница), Катав-Ивановск (райбольница), Чебаркуль (Областной клинический кожно-венерологический диспансер), Челябинск (горбольница №1, детская больница №7, Областная психоневрологическая больница №5, Областной клинический кожно-венерологический диспансер №3, Областной клинический кожно-венерологический диспансер №4).

«Для реабилитации задействованы две медицинские организации – Карагайский бор своей базой Сосновая горка м наш центр реабилитации на Смолино. Они осуществляют реабилитационное лечение пациентов, которые уже прошли этапы лечения и долечивания», - пояснила первый заместитель министра здравоохранения области Виктория Сахарова.

Замминистра подчеркнула, в регионе не остановили и продолжают проводить реабилитацию после ОНМК (острого нарушения мозгового кровообращения) и травматологических операций. Эта процедура проводится в наших медицинских организациях.

Напомним, в Челябинской области фиксируется сезонный прогнозируемый рост заболеваний гриппом и ОРВИ. В регионе постепенно наращивают коечный фонд и переоборудуют корпуса под приём профильных пациентов.

«Госпитальные базы и базы по долечиванию обеспечены всеми необходимыми медикаментами, средствами индивидуальной защиты, новым техническим оборудованием, а также медицинскими работниками обученными и готовыми к приёму пациентов с различным течением заболевания», - отмечают в минздраве.

Потоки пациентов во всех медицинских учреждениях разведены, происходит зонирование корпусов и этажей на «зеленую» и «красную» зону, чётко разделены въезды и выезды.