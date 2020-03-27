В Челябинской области отменили весенние ограничения на движение большегрузов

Впервые за последние годы отменены запланированные весенние ограничения на движение большегрузов по дорогам Челябинской области.

«Ограничение движения транспортных средств по региональным и местным автомобильным дорогам отменено в соответствии с поручением заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина», - сообщили в миндортрансе региона.

Высшим должностным лицам субъектов поручено принять решение о неприменении традиционных весенних ограничений до 27 марта.

Ограничения сняты в связи с коронавирусом, в том числе, и для того, чтобы обеспечить бесперебойную доставку товаров первой необходимости. Напомним, под действия приказа об ограничениях и так не попадали перевозки продуктов питания, лекарственных препаратов.

Напомним, в целях сохранности дорожного покрытия в регионе миндортранс области издал приказ о введении с 15 апреля ограничения движения по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, являющимся собственностью региона.