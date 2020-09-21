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В Челябинской области отопительный сезон стартовал в 16 муниципалитетах

Общество
Сегодня, 12:32
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области отопительный сезон стартовал в 16 муниципальных образованиях.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве строительства и инфраструктуры региона, по состоянию на восемь часов утра понедельника, 21 сентября, отопительный сезон стартовал в 15 муниципальных образованиях области. Чуть позднее о начале сезона объявил и Челябинск.

На территории девяти муниципалитетов тепло стали подавать как на объекты социальной сферы, так и в жилые дома. Это Карабашский, Кыштымский, Снежинский, Трехгорный, Усть-Катавский городские округа, Еманжелинский, Кунашакский, Кусинский, Нязепетровский районы.

В Челябинском и Златоустовском городских округах, Красноармейском и Троицком районах – тепло пока придет только в детские сады, школы и больницы. Жилые дома начнут подключать после того, как в течении пяти дней средняя суточная температура не будет превышать плюс восемь градусов.

В Еткульском, Катав-Ивановском и Саткинском районах отопление начали подключать лишь в отдельных поселениях.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
Министерство строительства Челябинской области
отопительный сезон
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