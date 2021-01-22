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В Челябинской области отремонтируют и заменят 846 лифтов

В Челябинской области в 2021 году запланировано заменить и отремонтировать 846 лифтов в многоквартирных домах. Всего в ближайшие четыре года в регионе необходимо поменять более пяти тысяч лифтов. Об этом сегодня, 22 января, на онлайн-конференции сообщил генеральный директор Регионального оператора капитального ремонта области Вадим Борисов.

В прошлом году в Челябинской области поменяли 519 лифтов из 630. Оставшиеся планируют заменить до конца первого квартала этого года.

«В Челябинске поменяли 287 единиц, в Магнитогорске – 51, в Озерске – 42, в Снежинске – 34, в Трехгорном – 16, в Миассе – 59, - озвучил Вадим Борисов. – Еще в шести территориях поменяли небольшое количество лифтов».

В этом году, по словам Борисова, год предстоит более напряженный.

«В планах на 2021 год – выполнить капремонт и замену 846 единиц лифтового оборудования. В Магнитогорске – 298 лифтов, в Челябинске – 439, в Свежинске – семь, в Озерске – 82, в Трехгорном – 16 и в Миассе – четыре, - продолжил Борисов. - Эти планы подтверждены заключенными контрактами. Часть лифтов уже находятся в работе. До конца первого квартала работы по капремонту и замене не менее 150 единиц в Челябинской области будут завершены».

Время замены одного лифта в прошлом году составляло 120 дней, в этом году его сократили до 100 дней. Это связано с тем, что подрядчики укладываются в более ранние сроки по ремонту и замене оборудования.

Борисов также рассказал и про стоимость лифтового оборудования. По его словам, в 2020 году она составляла два миллиона 192 тысячи рублей. В 2021 году из-за инфляции цена поднялась до двух миллионов трехсот тысяч рублей.

Гендиректор также отметил и то, что Челябинская область находится в «черной зоне» среди всех регионов Российской Федерации по замене лифтов.

«Мы входим в пятерку регионов, у которых в процентном соотношении лифты выработали свой ресурс и требуют замены, - пояснил Борисов. - По всей Челябинской области в многоквартирных домах более 18 тысяч лифтов. До 2024 года мы планируем поменять 5530 лифтов».