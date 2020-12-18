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В Челябинской области планируют запустить вечернюю «Ласточку»

В Челябинской области планируют запустить вечерний рейс скоростного электропоезда «Ласточка».

Об этом губернатор Алексей Текслер написал накануне на своей странице в Инстаграм, отправляясь на «Ласточке» с рабочим визитом в Магнитогорск. Сегодня губернатор будет весь день работать в Магнитке.

«Еду туда вечерним скоростным поездом Челябинск-Магнитогорск. Поговорил с пассажирами. Они новую «Ласточку» оценивают позитивно, она востребована», - поделился Алексей Текслер.

Губернатору также понравилась новая скоростная «Ласточка», которая стала курсировать между Челябинском и Магнитогорском с пятого ноября 2020 года, сократив время в пути между двумя столицами региона.

В дороге Алексей Текслер успел в комфортных условиях поработать с с документами, изучить последние обращения южноуральцев.

Кроме того, губернатор обсудил с руководителем Южно-Уральской железной дороги Анатолием Храмцовым новые рейсы.

«Планируем запустить ещё одну «Ласточку», которая будет ходить из Магнитогорска в Челябинск по вечерам. Такую потребность мы видим», - рассказал о планах Алексей Текслер.

Напомним, на сегодня «Ласточка» ежедневно отправляется из Челябинска в 17 часов 55 минут и прибывает в Магнитогорск в 22 часа 15 минут. Из Магнитки «Ласточка» выезжает в шесть часов 32 минуты и прибывает в областной центр в 10 часов 52 минуты. Во время пути электропоезд останавливается на станциях Троицк, Тамерлан и Карталы. «Ласточка» оборудована всем необходимым для комфортного путешествия. Пассажирам электропоезда доступны два класса обслуживания. В отдельном помещении салона поезда расположены 12 мест первого класса. Они оборудованы индивидуальными светильниками, эргономичными подголовниками, отдельными столиками и розетками для зарядки мобильных устройств.

В рамках состоявшейся накануне встречи в скоростном поезде было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между региональным правительством и ОАО «РЖД» на 2021-2025 годы.

Соглашение определяет направления взаимодействия сторон в сфере развития инфраструктуры железнодорожного транспорта, транспортного обслуживания населения и промышленных предприятий, обеспечения транспортной безопасности и социально-экономического роста. В числе актуальных задач – освоение перспективных объемов перевозок грузов, поддержка инновационной деятельности ОАО «РЖД» и Челябинской области, развитие и модернизация объектов пассажирского комплекса с формированием безбарьерной среды для людей с ограниченными физическими возможностями.

Кроме того, в документе идет речь о сотрудничестве в организации скоростного пассажирского сообщения, в том числе с использованием инновационных электропоездов «Ласточка», развитии межрегиональных и пригородных железнодорожных перевозок, реализации совместных социально значимых для региона проектов.