В Челябинской области под сокращение могут попасть более 1,6 тысячи работников

В Челябинской области 137 организаций уведомили службу занятости о планируемых сокращениях одной тысячи 636 работников, в том числе на восьми предприятиях намечены массовые сокращения 825 сотрудников.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в главном управлении по труду и занятости населения, две организации предупредили о полной ликвидации – ПАО «Челябэнергосбыт»» и ФКУ «Исправительная колония №24» (Озёрск). В первой без работы останутся 53 сотрудника (в июне 2021 года), во второй – 101 человек (за март-май).
На март запланировано сокращение штата в двух филиалах ОАО «РЖД»: Эксплуатационном локомотивном депо Златоуст ЮУДТ-СПДТ (будет высвобождено 52 работника) и на Путевой машинной станции №42 Южно-Уральской дирекции по ремонту пути структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути (67 человек).
В апреле также два предприятия запланировали сокращение численности работников: Путевая машинная станция №176 Южно-Уральской дирекции по ремонту пути структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД» (75 человек) и Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области (70 человек).
В июне сократят сотрудников два подразделения Минобороны РФ: ЖКС №10 (Чебаркуль) филиала ФБГУ «ЦЖКУ» (287 человек) и ПУ №10/1 (Карабаш) ЖКС №10 (120 человек).