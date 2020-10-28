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В Челябинской области пока не будут запрещать работу ресторанов и развлекательных заведений по ночам

Общество
Вчера, 23:14
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Автор: 
Любовь Юрина, Евгения Александрова

В Челябинской области пока не намерены вводить запрет на работу предприятий общественного питания и развлекательных заведений в ночное время.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт на брифинге 27 октября.

С 28 октября вступило в силу постановление Роспотребнадзора «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом», которое, в частности, рекомендует регионам запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23 до шести часов. Решение о запрете власти каждого субъекта принимают самостоятельно.

«Сейчас мы эти меры не предпринимаем, поскольку на самом деле провели исследование, опрос предпринимателей на этот счет. Здесь пока этих мер предпринимать не планируется. Следим за эпидситуацией. Соответственно, в случае необходимости мы прислушаемся к этим рекомендациям. Пока решение штаба – воздержаться от принятия таких запретительных мер», - пояснила Ирина Гехт.

Кроме того, постановлением Роспотребнадзора установило обязательным ношение масок в общественных местах. Региональным властям предписано принять меры (в том числе ограничительного характера), защищающие россиян из групп риска - тех, кому более 65, и страдающих хроническими заболеваниями.

Ирина Гехт отметила, что постановлением губернатора в регионе действует обязательный масочный режим (с марта и до первого ноября). Алексей Текслер распорядился усилить контрольные мероприятия по соблюдению масочного режима.

«Мы планируем несколько акций по бесплатной раздаче масок (сейчас разговариваем с волонтерами) на транспорте, в торговых комплексах, для того чтобы максимально популяризировать эту меру, которая, прежде всего, защищает самих людей», - рассказала Ирина Гехт.

 

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Автор: 
Любовь Юрина, Евгения Александрова
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Теги
коронавирус
Ирина Гехт
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