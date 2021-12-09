09.12.2021
В Челябинске десятого декабря отключат светофоры на пяти перекрестках
09.12.2021
В Челябинской области посчитали представших перед судом коррупционеров в погонах и проворовавшихся чиновников
09.12.2021
ГУФСИН спешит делать добро: пластик «на здоровье»
09.12.2021
Сбер запустил снятие наличных без комиссии с кредитной СберКарты до конца года
09.12.2021
Private LTE: МегаФон поможет предприятиям СИБУРа еще лучше управлять производственными процессами
09.12.2021
В Копейске бывший осужденный задержан при попытке переброса сотовых в «родную» колонию
В Челябинской области посчитали представших перед судом коррупционеров в погонах и проворовавшихся чиновников
В Челябинской области непривитых не отстранят от работы, но при одном условии
08.12.2021
Объявившая голодовку челябинка в погонах будет решать свой квартирный вопрос через суд
07.12.2021
Юрий Борисов: Челябинская область лучше других регионов выходит из кризисной ситуации, связанной с пандемией
06.12.2021
В Челябинске затягивается ремонт трамвайных путей по улице Цвиллинга
03.12.2021
Южноуральцам с медотводами разрешили посещать общественные места по справке
03.12.2021