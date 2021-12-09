В Челябинской области посчитали представших перед судом коррупционеров в погонах и проворовавшихся чиновников

В Челябинской области назвали число представших перед судом коррупционеров в погонах и среди чиновников различного уровня.

Как сообщает региональное следственное управление СКР, за десять месяцев 2021-го года перед судом предстал 161 обвиняемый в коррупции, в том числе 115 должностных лиц, среди которых - 26 сотрудников органов внутренних дел, 18 представителей органов местного самоуправления, пять сотрудников ФСИН России, 26 должностных лиц министерств и ведомств Челябинской области.На имущество фигурантов уголовных дел наложен арест на сумму 152,7 миллиона рублей.

На имущество фигурантов уголовных дел наложен арест на сумму 152,7 миллиона рублей.

За указанный период текущего года в СУ СКР по региону поступило в общей сложности 539 сообщений о преступлениях коррупционной направленности, окончено производством 191 уголовное дело.

«Во исполнение поставленных задач по противодействию коррупции на системной основе проводятся организационные мероприятия по улучшению межведомственного взаимодействия. Работа строится на основании ранее изданных организационно-распорядительных документов, заключенных соглашений по обмену информацией с Контрольно-счетной палатой Челябинской области, территориальным управлением федеральной службы финансово-бюджетного надзора, главным управлением Центрального банка, главным экспертным управлением, управлением Федеральной службы судебных приставов», - сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Также в следственном управлении отметили эффективную деятельность межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции, в состав которой входят представители СУ СКР по Челябинской области, органов прокуратуры, ГУ МВД и УФСБ России, Главного контрольного управления и Контрольно-счетной палаты.

Кроме того, с коррупцией на Южном Урале борется межведомственная рабочая группа по противодействию правонарушениям при реализации национальных проектов, в состав которой вошли представители органов прокуратуры, следственного управления, ГУ МВД и УФСБ России по Челябинской области и иных органов.

«Указанные результаты достигнуты благодаря надлежащей организации межведомственного взаимодействия с прокуратурой региона, региональными управлениями ФСБ, МВД России, другими правоохранительными и контрольно-надзорными органами», - подчеркнули в СУ СК России по Челябинской области.