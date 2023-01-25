В Челябинской области посчитали Татьян, родившихся за последние 18 лет

Итак, она звалась Татьяной: в Челябинской области с 2005 года (когда День студента, или Татьянин день, получил в России статус официального праздника) родители назвали своих новорожденных дочурок этим прекрасным именем три тысячи 136 раз.

В последнее время Танечки стали девочками с эксклюзивным именем. Так, в ушедшем 2022 году, по данным госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области, на Южном Урале было зарегистрировано всего 66 новорожденных Тань.

Считается, что все тезки (и Татьяны не исключение) имеют между собой что-то схожее во внешности, характере, поведении, поэтому, прежде чем дать то или иное имя своему малышу, родители много читают о нем. В наши дни популярным стал поиск скрытого смысла имен, основанный на уверенности в том, что человек может управлять собственной судьбой.

Интересно, что в 18-м веке Татьянами, как правило, называли девочек-дворянок. Но уже к концу 19-го – началу 19-го века Тани стали часто появляться в купеческих и крестьянских семьях.

Вторую жизнь в русском языке это имя получило благодаря огромному успеху пушкинского «Онегина» и невероятной популярности его героини Татьяны Лариной.

Напомним, в 2007 году был подписан федеральный закон, согласно которому День российского студенчества, или Татьянин день, стал одной из семи памятных дат России.

Сегодня, 25 января, в День студента, молодежь Челябинска с важным для них праздником поздравила глава города Наталья Котова.