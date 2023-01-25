25.01.2023
Шесть проектов из Челябинска вошли в шорт-лист премии «Серебряный Лучник» – Урал
25.01.2023
«Свидетель и участник»: челябинский экс-чиновник написал книгу о девяностых
25.01.2023
В этом году потребность частного сектора Челябинска в контейнерных площадках будет закрыта
25.01.2023
Наталья Котова поздравила челябинскую молодежь с Татьяниным днем
25.01.2023
В челябинском поселке Чурилово открылся подземный «портал»
25.01.2023
В 2023 году на опасных участках дорог Челябинской области установили 58 камер
Наталья Котова поздравила челябинскую молодежь с Татьяниным днем
20.01.2023
В Челябинске пройдет «Спортивная студенческая ночь»
25.01.2022
Текслер поделился своим студенческим фото и обратился с пожеланиями к нынешним студентам
25.01.2022
Челябинск отмечает Татьянин день
25.01.2021
Южноуральские студенты отмечают Татьянин День
В Челябинской области начали закрывать классы на карантин по ОРВИ и гриппу
24.01.2023
Жители Юрюзани жалуются на холод и сырость в квартирах
23.01.2023
С 23 января стартует прием заявок на отсрочку для IT-специалистов
23.01.2023
Открытие цирка в Челябинске вновь откладывается, губернатор просит помощи у вице-премьера
22.01.2023
Соцзащита Магнитогорска: сироте предоставили съемное жилье временно
20.01.2023