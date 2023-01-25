Наталья Котова поздравила челябинскую молодежь с Татьяниным днем

Глава Челябинска Наталья Котова поздравила молодежь города с Днем российского студенчества, который в нашей стране отмечают сегодня, 25 января. Главный праздник юношей и девушек, получающих профессиональное образование в учебных заведениях РФ, известен, как Татьянин день.

«Студенчество - один из самых ярких и насыщенный событиями период жизни, важнейший этап для каждого, когда встречают новых друзей, закладывают фундамент будущих личных и профессиональных успехов. Активная жизненная позиция, стремление к новому, творческие идеи и инициативы наших студентов всегда были и остаются главной движущей силой развития общества», - отметила Наталья Котова, назвав дорогих студентов, получающих профессиональное образование и становящихся высококлассными специалистами, будущим страны.

«Вы вносите значимый вклад в развитие и процветание нашего города, региона, страны. Желаю вам успешной учебы, крепкой дружбы, энергии, вдохновения и упорства в достижении поставленных целей! Впереди у вас целая жизнь, и пусть она будет наполнена только радостными моментами и победами!» - сказала Наталья Котова.

Отметим, по случаю Татьяниного на челябинской телебашне 25 января загорится праздничная иллюминация.

День студента, или Татьянин день, в России начали праздновать после подписания в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении Московского университета – сначала как день рождения вуза, а затем – как день всего российского студенчества (официально Татьянин день отмечается в нашей стране с 2005 года).

Татьянин день – это не только памятная дата в России, но и день в православном календаре и народном месяцеслове. Название дня произошло от имени раннехристианской мученицы Татьяны Римской, память которой совершается в православной церкви 12 (25) января.

По традиции, в день Татьяны Крещенской ставят свечи за успехи в учебе. В этот день принято поздравлять женщин, которые носят имя Татьяна.

У крестьян на Руси существовало поверье, что родившаяся в Татьянин день женщина будет хорошей хозяйкой: «Татьяна и каравай печет, и половики по реке бьет, и хоровод ведет».

Этому дню посвящен целый ряд поговорок и народных примет, вот некоторые из них:

Когда солнце закатилось, хлебного каравая не починай, не то другой день свой почнешь.

Раннее солнце - ранние птицы.

На Татьяну проглянет солнышко рано - к раннему прилету птиц.

Наша Татьяна и с воды пьяна.

Если на Татьяну морозно и ясно - будет хороший урожай; тепло и метель - к неурожаю.