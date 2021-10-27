В Челябинской области построят Одигитриевский собор

В Челябинской области началось строительство собора, который будет освящён в честь Одигитриевской иконы Божией Матери.

Действующий храм в Одигитриевском женском монастыре не вмещает всех желающих попасть на богослужения. Новый рассчитан на тысячу прихожан.

«Котлован уже почти выкопан. Надеемся, с весны начнём готовить под заливку фундаментную плиту. На ней будет стоять храм, это особенность конструкции нашего собора, ведь он будет очень большим и вместительным», – рассказала игумения Евсевия (Лобанова).

Накануне, 26 октября, митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершил Божественную литургию в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» и поздравил сестер Одигитриевского монастыря с днём Иверской иконы Пресвятой Богородицы.

В этот день в 1648 году в Москву со Святой горы Афон прибыл список чудотворной Иверской иконы Пресвятой Богородицы.

Как рассказали в Челябинской епархии, в 1881 году игумения Рафаила попросила афонских монахов написать такую икону для челябинской обители. Святыню вскоре торжественно доставили в Одигитриевский монастырь Челябинска и её очень почитали горожане. Список Иверского образа находился в монастыре до революции.

В 20-е годы советские власти закрыли женский монастырь. Два храма в центре города разобрали на кирпичи, утраченными оказались многие иконы и церковная утварь обители. Однако, сохранился Иверский образ афонского письма. Сейчас он находится в постоянной экспозиции Музея истории Южного Урала.

На обороте иконы была обнаружена старинная надпись: «Икона Сiя писана и освящена на св. горе Афонской въ русском св. Великомученика и Целителя Пантелеймона Монастыре, от коего и послана въ благословение Христолюбивым жителямъ въ благодатную помощь, покровъ и заступленiе всемъ съ верою и любовiю прибегающимъ къ Всеблагой Владычице мiра и умильно молящимся къ Ней предъ пречистымъ предъ Ея образомъ».

«Когда есть возможность, мы с сёстрами приезжаем в музей, приходим к иконе, молимся, читаем канон Иверскому образу», – рассказала насельница Одигитриевского монастыря инокиня Севастиана (Амарцева).

После Божественной литургии в храме Одигитриевского монастыря владыка Алексий и духовенство пропели величание Пресвятой Богородице.

«Мы обращаемся в молитвах к Царице Небесной, просим о покрове над всеми делами, заботами, о здоровье нашем. Но при этом, мы часто не достойны милости Божией из-за грехов. Поэтому, давайте, будем просить Богородицу, чтобы она даровала нам возможность покаяться, исправить наш ум, очистить сердце. Мы должны совершать добрые дела, быть милосердными и сострадательными», – подчеркнул правящий архиерей.

Митрополит Алексий призвал прихожан Одигитриевского монастыря по-христиански провести предстоящие дни, когда последуют ограничения из-за пандемии.

«В первую очередь, посвятите это время молитве, покаянию и помогите тем, кто находится в сложной ситуации: немощным, кто даже продукты не может купить, житейские нужды испытывает. Давайте увидим этих людей вокруг себя и станем для них палочкой-выручалочкой, поможем пережить эти несколько дней, которые необходимы для нашего здоровья», – отметил архипастырь.

Митрополит Алексий благословил настоятельницу обители на дальнейшие труды.

ФОТО: Челябинская епархия