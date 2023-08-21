В Челябинской области повышают престиж профессии педагога и развивают институт наставничества

В Челябинской области разработают новые программы для повышения престижа профессии педагога и привлечения молодых специалистов в школы малых городов и сельских населенных пунктов. Соответствующие поручения дал губернатор Алексей Текслер на пленарном заседании Южно-Уральского педагогического собрания.

Напомним, президентом России Владимиром Путиным 2023 год объявлен Годом педагога и наставника, что подчеркивает значимость и высокий статус профессии учителя

«Во все времена, подобные тем, которые мы переживаем сегодня, мы отчётливо, ясно осознаём роль и значение учительского труда, деятельности педагога. Потому что именно педагог, учитель формирует в каждом из нас основы нашего мировоззрения. И от этого в значительной степени зависит устойчивость, стабильность и будущее нашего государства», - подчеркивал Владимир Путин.

На сегодня интерес молодежи к педагогике растет, что доказывает и количество поданных в этом году заявлений в педагогические вузы. Благодаря нацпроекту «Образование» создается современная инфраструктура, с помощью которой учителя могут реализовать свои интересные идеи и проекты.

В Челябинской области трудится более 70 тысяч педагогов всех уровней образования: от детского сада до вуза, из них порядка 22 тысяч учителей в школах.

В регионе активно строят новые школы, ремонтируют и реконструируют действующие образовательные учреждения, оснащают современным оборудованием кабинеты, предметные лаборатории, спортивные залы.

Губернатор Алексей Текслер в преддверии нового учебного года дал ряд поручений министерству образования и науки области и главам муниципалитетов, которые позволят повысить престиж педагогической профессии, создать максимально комфортные условия для работы учителей, а также привлечь молодых и одаренных в образовательные организации.

«Поручаю минобру и главам муниципалитетов предложить новые программы, которые позволяли бы удерживать молодежь в профессии и привлекать в сельские территории, - распорядился Алексей Текслер. - Педагог - это основа. Поручаю дать предложения по созданию соответствующих условий для педагогов. Особую ставку делаем на молодых специалистов».

Как отметили в региональном министерстве образования и науки, в Челябинской области уже многое сделано для возможности реализации в педагогической профессии, для раскрытия педагогического потенциала. «В области действует два центра непрерывного повышения профессионального мастерства работников образования, а также Центр оценки квалификации, который проводит независимую оценку квалификации педагогов, а затем помогает восполнить профессиональные дефициты, которые они испытывают. В этом году педагогам предложены новые просветительское и образовательные программы», - рассказала исполняющая обязанности министра образования и науки области Елена Коузова.

В области работают 116 профильных психолого-педагогических классов. Профильные классы созданы для того, чтобы ребята смогли продолжать свое образование в колледжах и вузах педагогического профиля. Это мотивированные дети, которые осознано приходят к профессии «педагог». Ребята также вовлечены в мероприятия Года педагога и наставника.

Как рассказала и. о. министра, в целом, этот календарный год - это год профессионального общения, совместных решений и инициатив для того, чтобы улучшить жизнь педагога, повысить престиж профессии. Реализуется план-график по проведению семинаров, форумов, конференций, слетов.

На этой неделе состоится XI слет педагогических работников (проводится совместно с областным профсоюзом). На встрече будут обсуждаться, в том числе аспекты материального стимулирования педагогов, а также нематериального их поощрения. Осенью пройдет череда конкурсов, слетов и региональных форумов, посвященных наставничеству в сфере профессионального образования, а также для педагогов школ и педагогов дополнительного образования.

Алексей Текслер по завершении педагогического собрания пообщался с южноуральской династией педагогов. Нина Петровна Ефремова – основоположница педагогической династии, отдавшая профессии почти полвека. Ее две дочки и внучка также выбрали педагогическую профессию. Губернатор поблагодарил педагогов за труд и передачу опыта из поколения в поколение: «Уверен, что многие из ваших учеников тоже стали педагогами, вдохновившись вашим примером. Спасибо за такую преданность профессии – и вам, и вашим последовательницам. Вот по-настоящему золотой фонд нашего педагогического сообщества».

Кроме того, на педагогическом собрании обсудили наставничество в профессиональном самоопределении учащихся. Минпросвещения РФ планирует нормативно закрепить должность наставника, чтобы наставники могли работать и получать зарплату, сообщал ранее министр Сергей Кравцов. «Важно, чтобы наставники могли работать, получать дополнительную зарплату, иметь запись в трудовой книжке. Для этого в профессиональной квалификации нужно ввести именно должность наставника. Мы обязательно это сделаем», – заявил Сергей Кравцов.

В Челябинской области институт наставничества активно развивается и в промышленности в рамках программы «Профессионалитет», которая успешно реализуется под личным контролем губернатора Алексея Текслера.

Сегодня глава региона утвердил порядок предоставления субсидий на развитие наставничества на предприятиях оборонно-промышленного комплекса региона.

«Денежные средства предусмотрены на выплату заработной платы за наставничество. К специалисту, оформленному с должностными обязанностями наставника, должен быть прикреплен трудоустроенный молодой специалист», - сообщили в пресс-службе губернатора.