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Психолого-педагогические классы
августовское совещание педагогов
образование
Министерство образования и науки Челябинской области
наставник
наставничество
Елена Коузова
Владимир Путин
Общество
21.08.2023 18:51
Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

В Челябинской области повышают престиж профессии педагога и развивают институт наставничества

В Челябинской области разработают новые программы для повышения престижа профессии педагога и привлечения молодых специалистов в школы малых городов и сельских населенных пунктов. Соответствующие поручения дал губернатор Алексей Текслер на пленарном заседании Южно-Уральского педагогического собрания.

Напомним, президентом России Владимиром Путиным 2023 год объявлен Годом педагога и наставника, что подчеркивает значимость и высокий статус профессии учителя

«Во все времена, подобные тем, которые мы переживаем сегодня, мы отчётливо, ясно осознаём роль и значение учительского труда, деятельности педагога. Потому что именно педагог, учитель формирует в каждом из нас основы нашего мировоззрения. И от этого в значительной степени зависит устойчивость, стабильность и будущее нашего государства», - подчеркивал Владимир Путин.

На сегодня интерес молодежи к педагогике растет, что доказывает и количество поданных в этом году заявлений в педагогические вузы. Благодаря нацпроекту «Образование» создается современная инфраструктура, с помощью которой учителя могут реализовать свои интересные идеи и проекты.

В Челябинской области трудится более 70 тысяч педагогов всех уровней образования: от детского сада до вуза, из них порядка 22 тысяч учителей в школах.

В регионе активно строят новые школы, ремонтируют и реконструируют действующие образовательные учреждения, оснащают современным оборудованием кабинеты, предметные лаборатории, спортивные залы.

Губернатор Алексей Текслер в преддверии нового учебного года дал ряд поручений министерству образования и науки области и главам муниципалитетов, которые позволят повысить престиж педагогической профессии, создать максимально комфортные условия для работы учителей, а также привлечь молодых и одаренных в образовательные организации.

«Поручаю минобру и главам муниципалитетов предложить новые программы, которые позволяли бы удерживать молодежь в профессии и привлекать в сельские территории, - распорядился Алексей Текслер. - Педагог - это основа. Поручаю дать предложения по созданию соответствующих условий для педагогов. Особую ставку делаем на молодых специалистов».

Как отметили в региональном министерстве образования и науки, в Челябинской области уже многое сделано для возможности реализации в педагогической профессии, для раскрытия педагогического потенциала. «В области действует два центра непрерывного повышения профессионального мастерства работников образования, а также Центр оценки квалификации, который проводит независимую оценку квалификации педагогов, а затем помогает восполнить профессиональные дефициты, которые они испытывают. В этом году педагогам предложены новые просветительское и образовательные программы», - рассказала исполняющая обязанности министра образования и науки области Елена Коузова.

В области работают 116 профильных психолого-педагогических классов. Профильные классы созданы для того, чтобы ребята смогли продолжать свое образование в колледжах и вузах педагогического профиля. Это мотивированные дети, которые осознано приходят к профессии «педагог». Ребята также вовлечены в мероприятия Года педагога и наставника.

Как рассказала и. о. министра, в целом, этот календарный год - это год профессионального общения, совместных решений и инициатив для того, чтобы улучшить жизнь педагога, повысить престиж профессии. Реализуется план-график по проведению семинаров, форумов, конференций, слетов.

На этой неделе состоится XI слет педагогических работников (проводится совместно с областным профсоюзом). На встрече будут обсуждаться, в том числе аспекты материального стимулирования педагогов, а также нематериального их поощрения. Осенью пройдет череда конкурсов, слетов и региональных форумов, посвященных наставничеству в сфере профессионального образования, а также для педагогов школ и педагогов дополнительного образования.

Алексей Текслер по завершении педагогического собрания пообщался с южноуральской династией педагогов. Нина Петровна Ефремова – основоположница педагогической династии, отдавшая профессии почти полвека. Ее две дочки и внучка также выбрали педагогическую профессию. Губернатор поблагодарил педагогов за труд и передачу опыта из поколения в поколение: «Уверен, что многие из ваших учеников тоже стали педагогами, вдохновившись вашим примером. Спасибо за такую преданность профессии – и вам, и вашим последовательницам. Вот по-настоящему золотой фонд нашего педагогического сообщества».

Кроме того, на педагогическом собрании обсудили наставничество в профессиональном самоопределении учащихся. Минпросвещения РФ планирует нормативно закрепить должность наставника, чтобы наставники могли работать и получать зарплату, сообщал ранее министр Сергей Кравцов. «Важно, чтобы наставники могли работать, получать дополнительную зарплату, иметь запись в трудовой книжке. Для этого в профессиональной квалификации нужно ввести именно должность наставника. Мы обязательно это сделаем», – заявил Сергей Кравцов.

В Челябинской области институт наставничества активно развивается и в промышленности в рамках программы «Профессионалитет», которая успешно реализуется под личным контролем губернатора Алексея Текслера.

Сегодня глава региона утвердил порядок предоставления субсидий на развитие наставничества на предприятиях оборонно-промышленного комплекса региона.

«Денежные средства предусмотрены на выплату заработной платы за наставничество. К специалисту, оформленному с должностными обязанностями наставника, должен быть прикреплен трудоустроенный молодой специалист», - сообщили в пресс-службе губернатора.

Автор: Любовь Юрина
Алексей Текслер
Психолого-педагогические классы
августовское совещание педагогов
образование
Министерство образования и науки Челябинской области
наставник
наставничество
Елена Коузова
Владимир Путин
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18.08.2023 12:25

В знаменитом челябинском марафоне примут участие около пяти тысяч бегунов

18.08.2023 12:09

В Усть-Катав прибыл «Поезд Победы»

18.08.2023 11:20

На берегу Тургояка появилась первая экоскамейка из пластика

18.08.2023 11:07

Дело главы Катав-Ивановского района Шимановича направлено в суд

18.08.2023 10:37

В помощь военным и гражданским: Народный фронт создал «Радар.НФ»

18.08.2023 10:24

Исторический музей Южного Урала рассказал о чудо-самоваре из Чебаркуля

18.08.2023 10:17

Директор челябинского пединститута не смогла освободиться из-под домашнего ареста

18.08.2023 10:05

В Челябинске ограничили движение по улице Овчинникова

18.08.2023 09:58

В Челябинске в связи с угрозой птичьего гриппа собрался оперативный штаб

18.08.2023 09:42

Челябинская область отметит День филателии

18.08.2023 09:30

Южноуральские рыбоводы будут повышать квалификацию в ЧелГУ

18.08.2023 09:15

Челябинский Айболит Карен Даллакян обучит зооволонтеров Хабаровского края

18.08.2023 09:11

Украинский безэкипажный катер пытался атаковать корабли Черноморского флота

18.08.2023 08:57

ВСУ вновь пытались атаковать беспилотником объекты в Москве

18.08.2023 08:36

Челябинцев ждет премьера нового мистического шоу на ТВ-3 с победителем «Битвы экстрасенсов»

18.08.2023 08:19

Жемчужины фондов Исторического музея Южного Урала: к 97-летию Фиделя Кастро

18.08.2023 08:09

В Челябинске продлены ограничения движения на двух участках дорог

18.08.2023 07:57

В Челябинске четыре трамвая временно изменят маршруты

18.08.2023 07:44

В Челябинске отключат светофоры на пяти перекрестках

17.08.2023 23:17

В Челябинскую область поступило более 179 тысячи доз вакцины против гриппа

17.08.2023 19:38

Из здания гипермаркета на Братьев Кашириных эвакуировались сто человек

17.08.2023 19:20

В Челябинской области 18 августа – жара и без осадков

17.08.2023 19:06

ЮУЖД обеспокоены случаями травмирования граждан в Челябинской области

17.08.2023 18:55

Анонсы событий и мероприятий на 18 августа (18+)

17.08.2023 18:47

В Саткинском районе неизвестный застрелил медведя, виновного могут посадить за решетку

17.08.2023 18:05

Прокуратура Калининского района Челябинска переедет в новое трехэтажное здание

17.08.2023 17:38

В Озерске проходит Всероссийская творческая школа для юных талантов «Волшебство звука»

17.08.2023 17:32

Гособвинение запросило семь лет колонии для бывшего пресс-секретаря губернатора Челябинской области

17.08.2023 16:51

В Челябинске силовики проводят обыски у координаторов «Голоса»

17.08.2023 16:33

На улице Чайкиной в Челябинске на месяц закроют движение транспорта

17.08.2023 15:25

Приговор бывшему главному полицейскому Верхнеуральского района Яковлеву отменен

17.08.2023 15:24

Алексей Текслер предложил меры по совершенствованию системы общественного транспорта

17.08.2023 15:17

Экс-чиновник южноуральского минсельхоза останется под домашним арестом

17.08.2023 14:44

В Челябинске трамвай №20 изменит маршрут до середины октября

17.08.2023 14:07

В будни челябинцы предпочитают сэндвичи с ветчиной и сыром, в выходные – сырники