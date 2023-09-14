В Челябинской области повысят темпы догазификации

В Челябинской области планируют нарастить темпы газификации в ходе реализации профильных программ. На сегодня ее уровень в регионе выше общероссийского и составляет 77%, к концу года его планируется повысить до 78,8%.

«Продолжаем исполнять поручение Президента – по догазификации. Нужно темпы усиливать», - обратился к главам Алексей Текслер.

В 2023 году в рамках госпрограммы по газификации 22 муниципалитета области получили субсидии на строительство газопроводов и газовых сетей, в том числе проектно-изыскательские работы. На эти цели из областного бюджета направлено более одного миллиарда рублей по 43 объектам. К концу года планируется построить 350 километров газопроводов и газовых сетей. Будет газифицировано 23 населенных пункта с возможностью подключения к газу более трех тысяч домовладений.

Челябинская область последовательно расширяет круг получателей единовременной социальной выплаты для приобретения внутридомового газового оборудования и оплаты работ по его установке, а также увеличивает размер единовременной выплаты.

Изначально в законе было прописано четыре категории граждан, которые имеют возможность получить единовременную выплату. Сейчас он расширен и поддержку могут получить 14 категорий южноуральцев.

По инициативе губернатора в области в 1,5 раза повысили максимальный размер единовременной социальной выплаты на приобретение и установку внутридомового газового оборудования льготным категориям граждан по программе социальной догазификации - со 100 тысяч до 150 тысяч рублей. Для участников специальной военной операции и членов их семей максимальная сумма осталась прежней - 200 тысяч рублей.

Лидером среди муниципальных районов по количеству человек, воспользовавшихся выплатой на внутридомовое газовое оборудование, является Аргаяшский район. Выплаты предоставлены 287 семьям и одиноко проживающим гражданам, в том числе 218 – в этом году.

По данным областного министерства строительства и инфраструктуры, в прошлом году район получил из областного бюджета рекордную сумму на газификацию - 80 миллионов рублей была предоставлена в прошлом году. Удалось газифицировать село Кулуево, деревни Селяева и Акбашева. В этом году в планах провести газ в поселке Миасский Байрамгуловского сельского поселения, ведутся проектно-изыскательские работы в селе Яраткулова и поселке Кировский.

Как отметила начальник управления социальной защиты населения Аргаяшского муниципального района Люция Хакимова, для жителей района, особенно пенсионеров, газовый котел - наиболее удобный вид отопления.

«Людям пожилого возраста обслуживать печку тяжело. Отопление дровами – очень трудозатратный процесс. Одно дело – натопить дровами баньку раз в две недели, совсем другое – закидывать полную топку дров два, а то и три раза в день. Природный газ лидирует с большим отрывом не только по стоимости тепла, но и по удобству – включил котёл, и все», – пояснила Хакимова.

Напомним, выплата на внутридомовое газовое оборудование в Челябинской области по решению губернатора Алексея Текслера введена с 2021 года. Если программа социальной догазификации помогает провести «голубое» топливо до границ земельных участков, то меры соцподдержки дают возможность жителям региона приобрести и установить необходимое оборудование.