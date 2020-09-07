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В Челябинской области появится своя порода лошадей и новый ипподром

Общество
Сегодня, 10:37
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области появится своя порода лощадей и новый ипподром.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в ходе визита в Троицкий городской округ, который состоялся пятого сентября.

В этот день на ипподроме в Троицке состоялись конно-спортивные соревнования на приз губернатора. Они были возрождены по инициативе Алексея Текслера (с такой просьбой к главе региона обратились южноуральские заводчики лошадей в прошлом году).

В Троицк съехались сильнейшие спортсмены региона и гости со всего Уральского федерального округа. Губернатор оценил текущее состояние дел на ипподроме, а затем открыл соревнования.

В приветственном слове Алексей Текслер сообщил приятную новость о создании новой породы лошадей.

«С коневодами мы договорились создать свою породу лошади, южноуральскую. Это произойдет через несколько лет». – поделился губернатор.

Кроме того, глава региона рассказал о планируемом возрождении старейшего ипподрома. «Мы возродим ипподром на его историческом месте. В следующем году 120 лет ипподрому, и уже в следующем году первый этап должен быть завершён», - подчеркнул Алексей Текслер.

Реконструкция действующего ипподрома начнётся в 2021 году и будет проводиться в два этапа. На эти цели понадобится 120 миллионов рублей. На первом подрядчики приведут в порядок беговые дорожки. Планируется возведение конюшни, манежа и главной трибуны.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
ипподром
Троицк
Алексей Текслер
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