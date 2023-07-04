В Челябинской области прибавилось офицеров - защитников границы

В пограничном управлении ФСБ России по Челябинской области завершились сборы офицеров-выпускников военных вузов 2023 года, прибывших в регион для дальнейшего прохождения службы.

Молодые офицеры прошли проверку уровня теоретических знаний и практических навыков по различным направлениям оперативно-служебной деятельности, полученных в высших учебных заведениях ФСБ, ознакомились с особенностями обстановки на российско-казахстанском участке границы, а также новейшими образцами применяемых в охране границы вооружения и технических средств.

Как рассказали в пресс-службе ПУ ФСБ России по Челябинской области, на занятиях новоиспеченные защитники границы изучили особенности службы подразделений с учетом обстановки на государственной границе, использования в службе автомобильной и специальной техники, современных образцов технических средств и вооружения, а также вопросы содержания и применения служебных животных.

С первого дня полевых сборов выпускников ориентировали на необходимость умения налаживать взаимоотношения с жителями приграничных населенных пунктов, активно принимающих участие в охране границы. Поэтому отдельное внимание обратили на историю Южного Урала как многонационального края, где молодым офицерам предстоит нести службу, рассказали о его богатствах, а также истории становления и развития в регионе пограничных органов.

Кульминацией сборов стал торжественный прием офицеров-выпускников, где с напутственным словом выступили начальник регионального пограничного управления ФСБ России генерал-майор Дмитрий Тишин, Герой России, Заслуженный летчик России генерал-майор Сергей Липовой, Герой России Сергей Зяблов, председатель областного Совета ветеранов генерал-лейтенант Анатолий Сурков, первый начальник пограничного правления генерал-лейтенант Александр Серов, генерал-майор Петр Жданов, ветераны-пограничники.

Офицеров-выпускников напутствовали заместитель губернатора Челябинской области Алексей Фартыгин, сенатор от региона Маргарита Павлова, исполняющий обязанности председателя Законодательного собрания Челябинской области Павел Киселёв, уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко, митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

По сложившейся в пограничном управлении традиции, лейтенантам вручили именной Кодекс чести русского офицера.

После окончания сборов выпускники убыли в подразделения ПУ ФСБ России по Челябинской области для охраны границы на сухопутном участке и в пунктах пропуска.