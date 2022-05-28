Путин отметил четкость действий Пограничной службы по пресечению провокаций и попыток диверсий на приграничных территориях

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав, гражданский персонал и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника, особо отметив четкие действия личного состава по пресечению , приграничных с районами проведения спецоперации.

Видеообращение с поздравлением размещено на сайте Кремля.

Глава государства заявил, что Пограничная служба ФСБ России четко действует на участках госграницы в районах проведения специальной военной операции, выявляет боевиков, помогает в пропуске эвакуированных из Донбасса и с Украины.

«Особо отмечу чёткие и мужественные действия личного состава Пограничной службы России по пресечению различного рода провокаций и попыток проведения диверсий, – речь прежде всего идёт об участках нашей государственной границы в районах проведения специальной военной операции, – а также последовательную работу службы по выявлению боевиков неонацистских группировок, ваше участие в организации пропуска беженцев, помощь женщинам, детям, старикам, всем, кто ищет на территории России спасения и защиты», - заявил президент.

Глава государства отметил, что ждет от пограничников «эффективного, профессионального решения всего комплекса других, крайне ответственных задач, возложенных на Пограничную службу, в том числе в области обеспечения экономической безопасности нашей страны».

Владимир Путин отметил, что ратная служба всегда была и трудной, и почётной, требовала от пограничников мужества, стойкости, бдительности, готовности преградить путь любому врагу.

Он отметил, что россияне помнят и чтят подвиги всех поколений воинов-пограничников, кто нёс службу в дозорах и на сторожевых линиях, в гарнизонах порубежных крепостей и подразделениях пограничной стражи.

Президент также напомнил, что в «июне 41-го бойцы советских пограничных застав бесстрашно приняли первый жестокий, неравный бой, а затем доблестно сражались на фронтах Великой Отечественной войны и в партизанских отрядах, выполняли специальные и особо важные задания, внесли огромный вклад в окончательный и полный разгром агрессора, в искоренение бандеровцев и других приспешников нацистов, в уничтожение бандитского, националистического подполья».

Владимир Путин выразил уверенность, что пограничники, как и прежде, будут действовать решительно и твёрдо, с честью выполняя воинский, патриотический долг перед Родиной и народом России.

Президент пожелал пограничникам и их семьям здоровья, успехов и благополучия.