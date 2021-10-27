В Челябинской области приостановлена диспансеризация и профосмотры

В Челябинской области приостановлено проведение плановой диспансеризации и профосмотров в поликлиниках в связи со сложной ситуацией по коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом рассказала первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге 27 октября.

«Мы остановили процесс диспансеризации и профосмотров для того, чтобы разгрузить поликлиники и дать возможность работы с амбулаторными больными. Это очень важно», - рассказала Ирина Альфредовна.

Плановая диспансеризация и профосмотры в поликлиниках пока приостановлены на месяц. «Дальше будем смотреть по развитию эпидситуации», - пояснила первый замглавы региона.

При этом будет продолжена углубленная диспансеризация. «Напоминаю, она касается людей переболевших ковидом. Для нас очень важно и состояние их здоровья, и наблюдение и та динамика, которую они показывают по основным клиническим показателям», - подчеркнула Ирина Гехт.

Напомним, с первого июля 2021 года в Челябинской области стартовала углубленная диспансеризация граждан, переболевших коронавирусной инфекцией.