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Роспотребнадзор: Пока в Челябинской области нет оснований для смягчения ограничений

Общество
Сегодня, 09:45
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинской области пока нет основания для введения нового этапа снятия ограничений действующего режима повышенной готовности.

Об этом сообщили на пресс-конференции в минздраве.

Напомним, режим повышенной готовности, введенный в регионе в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, продлен до 30 июня 2020 года. Первый этап снятия ограничений был введен 24 мая. И длится он уже почти месяц. Область пока не перешла даже на второй этап.

На вопрос журналистов, когда планируется дальше смягчать режим, начальник отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Раиса Косарева ответила: «Время покажет. Пока говорить о введении послабления, снятия ограничений нет основания». По словам Косаревой, в регионе сохраняется стабильно высокий уровень заболеваемости. Ежесуточно добавляется от 170 до 192, а накануне было зарегистрировано 270 новых случаев (существенный вклад – 82 инфицированных - внес очаг в онкологическом окружном диспансере).

«На сегодняшний день нет данных за то, чтобы переходить на новый этап снятия ограничений», - еще раз подчеркнула Косарева. Она пояснила, что специалисты смотрят уровень заболеваемости в динамике. Первый этап ограничений ввели после периода снижения заболеваемости. На сегодня пока нет оснований для перехода на второй этап.

«Чтобы понять, находимся мы на пике, или мы еще находимся в росте, нужно время. Должен быть определенный срез», - уточнил министр здравоохранения области Юрий Семенов.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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Юрий Семенов
Роспотребнадзор
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