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22.09.2021 21:02

В Челябинской области продолжается эксперимент по квотированию выбросов

На территории двух городов Челябинской области продолжается эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух. Он проводится в целях обеспечения снижения уровня негативного воздействия на окружающую среду в регионе.

В среду, 22 сентября, депутаты комитета Законодательного собрания по экологии и природопользованию обсудили ход реализации федерального закона «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ…» на территории Челябинской области.

Напомним, предложение по введению эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на основе сводных расчетов загрязнения атмосферного  воздуха (далее – сводные расчеты) было озвучено на первом экологическом форуме «Единой России» «Чистая страна», который состоялся в Челябинске в апреле 2019 года.

Челябинская область принимала активное участие в разработке федерального закона о квотировании выбросов и уже проделала большую работу в этом направлении. Эксперимент стартовал с 2020 года в 12 городах Российской Федерации, испытывающих серьезное воздействие на атмосферный воздух со стороны предприятий-загрязнителей. В число «пилотных» территорий вошли и два города Челябинской области – Челябинск и Магнитогорск. При этом на Южном Урале еще в 2016 году, до принятия данного федерального закона, началась работа по проведению сводных расчетов.

Внедрение системы квотирования выбросов загрязняющих веществ предусматривает проведение комплекса мероприятий федеральными ведомствами, региональной властью и промышленными предприятиями.

На первом этапе федеральным Росприроднадзором выполнены сводные расчеты на территориях эксперимента, заключения об их проведении утверждены приказами ведомства.

«Роспотребнадзором определен перечень вредных загрязняющих веществ, которые могут нанести вред здоровью жителей. И определены последствия, которые могут быть нанесены в результате вредных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу», - пояснил председатель комитета по экологии Михаил Махов.

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области провело работу по определению приоритетных загрязняющих веществ, а научным центром Роспотребнадзора выполнены оценки риска для здоровья населения Челябинска и Магнитогорска.

Так, в Челябинске в 2020 году для идентификации источников загрязнения воздуха, определения концентрации загрязняющих веществ были проведены более 41 тысячи исследований по определению 53 загрязняющих веществ, в Магнитогорске – более 19 тысяч исследований по 44 веществам.

Управление Роспотребнадзора предложило включить в перечень квотируемых объектов дополнительно для Челябинска и Магнитогорска участки ряда улиц с наиболее интенсивным движением автотранспорта. Соответствующее обращение направили в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования.

Федеральным Росприродназором утверждены перечни объектов, для которых устанавливаются квоты выбросов на территориях эксперимента, так называемые квотируемые объекты. Так, в Челябинске в перечень включен 71 квотируемый объект, в Магнитогорске – 30 объектов. 

«К объектам контроля отнесены не только предприятия, но и автомобильные дороги, оживленные трассы, перекрестки», - подчеркнул Михаил Махов.

Министр экологии области Сергей Лихачев уточнил, по Челябинску в указанный перечень включены 55 крупных промпредприятий и 16 автомагистралей; по Магнитогорску – 20 промпредприятий и 10 автомагистралей.

«В прошлом году индекс загрязнения в Челябинске составил 5,6 единицы, в Магнитогорске – шесть единиц. Чистым воздух считается при отметке ниже четырех единиц», – сообщил на заседании комитета министр экологии Сергей Лихачев. Отметим, что еще в 2017 году этот индекс составлял в Челябинске девять единиц, в Магнитогорске – 19.

В августе 2021 года Росприроднадзором были утверждены допустимые вклады в концентрации приоритетных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и направлены уведомления в ПАО «ЧМК», ПАО «ЧТПЗ», ПАО «Уралкуз», ПАО «Фортум», АО «ЧЭМК», ООО «Мечел-кокс», ООО «ЧТЗ-Уралтрак», ПАО «ММК», ООО «Шлаксервис», ООО «МЦОЗ».

«В настоящее время промышленные предприятия должны приступить к разработке мероприятий по достижению доведенных до них квот выбросов, – отметил председатель комитета по экологии Михаил Махов. – Этот вопрос в дальнейшем будет находиться на парламентском контроле».

Кроме того, в Челябинской области создана и успешно развивается система мониторинга качества атмосферного воздуха.

Помимо этого, для улучшения качества воздуха в области заканчиваются работы по рекультивации городской свалки в Челябинске. Они ведутся в рамках регионального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». На эти цели направлено 4,5 миллиарда рублей, из них более одного миллиарда рублей – средства области, остальные деньги – из федерального бюджета. Далее на очереди - рекультивацияи свалки в Магнитогорске.

«В рамках федерального проекта «Чистая страна» осуществляется ликвидация свалок твердых коммунальных отходов, расположенных исключительно в границах городов, а также наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, которые в обязательном порядке должны быть включены в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, – сказал Сергей Лихачев. – В настоящее время в реестр включены четыре из восьми объектов, расположенных на территории Челябинской области. Финансирует рекультивационные работы в 2021 году Минприроды России».

Планируется до 2024 года сократить совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Челябинске почти на треть (на 31,5 %), в Магнитогорске – почти на четверть (на 22,9%).

ФОТО: пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области

Автор: Любовь Юрина
Законодательное Собрание Челябинской области
квотирование выбросов
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21.09.2021 12:35

В Златоусте задержана «гастролерша» из Уфы

21.09.2021 12:34

В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 94 тысячи

21.09.2021 12:33

У губернатора Челябинской области появился 12-й заместитель

21.09.2021 12:02

Светофоры на новом пешеходном переходе по улице Красной в Челябинске замигали желтым

21.09.2021 12:01

Прокуратура не согласна с тем, что Чернобровина выпустили из СИЗО

21.09.2021 11:14

Задержаны южноуральцы, которые нападали на горожан с бейсбольными битами

21.09.2021 11:14

Таганайская фотоловушка «поймала» лесного великана

21.09.2021 11:03

Жителей Челябинской области переселяют из аварийного жилищного фонда с опережением

21.09.2021 10:38

Полицейские Коркино ищут водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся

21.09.2021 10:36

В Курчатовском районе Челябинска начался отопительный сезон

21.09.2021 10:30

Ватерполистки «Уралочки» по-модному поздравили Челябинск с юбилеем

21.09.2021 10:03

ММК представит свои возможности по выпуску судостроительной стали на «Неве-2021»

21.09.2021 09:53

Кредитный портфель Челиндбанка превысил 32,5 млрд рублей в I полугодии 2021 года

21.09.2021 01:01

Во вторник православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

20.09.2021 20:44

Победители суперкубка фестиваля «Метрошка» полетят в гости к легендарному «Зениту»

20.09.2021 19:09

Анонсы событий и мероприятий на 21 сентября

20.09.2021 17:21

Златоустовский «Омнибус» открыл новый сезон уроком в стиле рэп

20.09.2021 17:19

Спасатели Златоуста спасли бывшего моряка

20.09.2021 17:17

Виктора Чернобровина выпустили из СИЗО

20.09.2021 16:24

Во вторник в Челябинской области холодно и без осадков

20.09.2021 16:22

Избирком Челябинской области огласил итоги выборов: в лидерах – «ЕР», удивила «СР»

20.09.2021 16:09

В Челябинске аварийные дома продолжают сносить, жильцов – расселять

20.09.2021 15:31

Утвержден график выходных и праздничных дней в 2022 году

20.09.2021 15:11

Абонентам МегаФона теперь доступны четыре самых популярных сервиса сразу, и по выгодной цене

20.09.2021 15:05

Шамне объяснил причину непорядка на тротуарах улицы Труда в центре Челябинскя

20.09.2021 14:23

В Челябинской области на карантин по ОРВИ закрыто 428 классов, по ковиду – 12

20.09.2021 14:11

В Челябинске совершенствуют переход от набережной за «Мегаполисом» к Саду камней

20.09.2021 14:03

Котова поблагодарила полицейских Челябинска за охрану избирательных участков

20.09.2021 13:59

В Челябинске завершают ремонт 15-го трамвайного переезда, на очереди – перекресток Труда и Кирова

20.09.2021 13:53

Челябинские власти активно готовят новые экологичные автобусы к выходу на линию

20.09.2021 13:51

В Каслях после вмешательства прокуратуры появился резервный источник теплоснабжения

20.09.2021 13:43

Ленинский район останется без воды

20.09.2021 13:42

Троицкая ГРЭС ПАО «ОГК-2» начинает отопительный сезон

20.09.2021 13:40

В Челябинске под началом Максима Куляшова разрабатывают маршруты для участников форума ШОС

20.09.2021 13:20

Южноуральцы жалуются на отсутствие тепла в домах