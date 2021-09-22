В Челябинской области продолжается эксперимент по квотированию выбросов

На территории двух городов Челябинской области продолжается эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух. Он проводится в целях обеспечения снижения уровня негативного воздействия на окружающую среду в регионе.

В среду, 22 сентября, депутаты комитета Законодательного собрания по экологии и природопользованию обсудили ход реализации федерального закона «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ…» на территории Челябинской области.

Напомним, предложение по введению эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на основе сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха (далее – сводные расчеты) было озвучено на первом экологическом форуме «Единой России» «Чистая страна», который состоялся в Челябинске в апреле 2019 года.

Челябинская область принимала активное участие в разработке федерального закона о квотировании выбросов и уже проделала большую работу в этом направлении. Эксперимент стартовал с 2020 года в 12 городах Российской Федерации, испытывающих серьезное воздействие на атмосферный воздух со стороны предприятий-загрязнителей. В число «пилотных» территорий вошли и два города Челябинской области – Челябинск и Магнитогорск. При этом на Южном Урале еще в 2016 году, до принятия данного федерального закона, началась работа по проведению сводных расчетов.

Внедрение системы квотирования выбросов загрязняющих веществ предусматривает проведение комплекса мероприятий федеральными ведомствами, региональной властью и промышленными предприятиями.

На первом этапе федеральным Росприроднадзором выполнены сводные расчеты на территориях эксперимента, заключения об их проведении утверждены приказами ведомства.

«Роспотребнадзором определен перечень вредных загрязняющих веществ, которые могут нанести вред здоровью жителей. И определены последствия, которые могут быть нанесены в результате вредных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу», - пояснил председатель комитета по экологии Михаил Махов.

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области провело работу по определению приоритетных загрязняющих веществ, а научным центром Роспотребнадзора выполнены оценки риска для здоровья населения Челябинска и Магнитогорска.

Так, в Челябинске в 2020 году для идентификации источников загрязнения воздуха, определения концентрации загрязняющих веществ были проведены более 41 тысячи исследований по определению 53 загрязняющих веществ, в Магнитогорске – более 19 тысяч исследований по 44 веществам.

Управление Роспотребнадзора предложило включить в перечень квотируемых объектов дополнительно для Челябинска и Магнитогорска участки ряда улиц с наиболее интенсивным движением автотранспорта. Соответствующее обращение направили в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования.

Федеральным Росприродназором утверждены перечни объектов, для которых устанавливаются квоты выбросов на территориях эксперимента, так называемые квотируемые объекты. Так, в Челябинске в перечень включен 71 квотируемый объект, в Магнитогорске – 30 объектов.

«К объектам контроля отнесены не только предприятия, но и автомобильные дороги, оживленные трассы, перекрестки», - подчеркнул Михаил Махов.

Министр экологии области Сергей Лихачев уточнил, по Челябинску в указанный перечень включены 55 крупных промпредприятий и 16 автомагистралей; по Магнитогорску – 20 промпредприятий и 10 автомагистралей.

«В прошлом году индекс загрязнения в Челябинске составил 5,6 единицы, в Магнитогорске – шесть единиц. Чистым воздух считается при отметке ниже четырех единиц», – сообщил на заседании комитета министр экологии Сергей Лихачев. Отметим, что еще в 2017 году этот индекс составлял в Челябинске девять единиц, в Магнитогорске – 19.

В августе 2021 года Росприроднадзором были утверждены допустимые вклады в концентрации приоритетных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и направлены уведомления в ПАО «ЧМК», ПАО «ЧТПЗ», ПАО «Уралкуз», ПАО «Фортум», АО «ЧЭМК», ООО «Мечел-кокс», ООО «ЧТЗ-Уралтрак», ПАО «ММК», ООО «Шлаксервис», ООО «МЦОЗ».

«В настоящее время промышленные предприятия должны приступить к разработке мероприятий по достижению доведенных до них квот выбросов, – отметил председатель комитета по экологии Михаил Махов. – Этот вопрос в дальнейшем будет находиться на парламентском контроле».

Кроме того, в Челябинской области создана и успешно развивается система мониторинга качества атмосферного воздуха.

Помимо этого, для улучшения качества воздуха в области заканчиваются работы по рекультивации городской свалки в Челябинске. Они ведутся в рамках регионального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». На эти цели направлено 4,5 миллиарда рублей, из них более одного миллиарда рублей – средства области, остальные деньги – из федерального бюджета. Далее на очереди - рекультивацияи свалки в Магнитогорске.

«В рамках федерального проекта «Чистая страна» осуществляется ликвидация свалок твердых коммунальных отходов, расположенных исключительно в границах городов, а также наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, которые в обязательном порядке должны быть включены в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, – сказал Сергей Лихачев. – В настоящее время в реестр включены четыре из восьми объектов, расположенных на территории Челябинской области. Финансирует рекультивационные работы в 2021 году Минприроды России».

Планируется до 2024 года сократить совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Челябинске почти на треть (на 31,5 %), в Магнитогорске – почти на четверть (на 22,9%).

ФОТО: пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области