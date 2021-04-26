Текслер поделился опытом региона в реализации системы мониторинга качества воздуха

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании выездной комиссии Госсовета по экологии поделился накопленным регионом опытом в реализации системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

Председатель комиссии Госсовета, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин напомнил, на днях президент Владимир Путин, обращаясь с Посланием к Федеральному Собранию, заявил о необходимости расширения эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ на города с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха.

Полпред в УрФО Владимир Якушев подчеркнул, президент нацелил на организацию жесткого контроля и мониторинга в сфере борьбы с вредными выбросами. «К решению этой задачи необходимо подходить комплексно. Так, необходима интеграция систем мониторинга различного уровней: локального, регионального федерального», - поделился своим мнением Владимир Якушев.

В эксперименте по квотированию участвуют 12 городов России, в том числе два мегаполиса Южного Урала - Челябинск и Магнитогорск. Регион проделал большую работу в этом направлении, готов делиться опытом», - отметил Глеб Никитин.

Заседание состоялось в Челябинске не случайно. Регион принимал активное участие в разработке закона о квотировании выбросов, кроме того, в Челябинской области создана и успешно развивается система мониторинга качества атмосферного воздуха.

«Система Челябинской области интересна для тиражирования во всей стране. Это передовой опыт, я считаю, что он достоин учета при разворачивании системы в целом, сейчас на комиссии этот вопрос обсуждали и Министерство природных ресурсов России, и будущему активному участнику построения системы мониторинга состояния окружающей среды ППК «РЭО» было рекомендовано учесть опыт Челябинской области», - отметил Глеб Никитин.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал об опыте развития системы мониторинга качества атмосферного воздуха в регионе. Глава региона отметил, что вопросы экологии являются приоритетными. Работа ведется и по сокращению выбросов, и по созданию прозрачной системы мониторинга за выбросами.

Так, в работу по снижению выбросов включены основные промышленные предприятия-загрязнители (помимо Челябинска и Магнитогорска, которые вошли в Комплексный план, заключено 16 соглашений в рамках комплексного плана, а также еще 33 соглашения в 17 промышленных городах региона). Запущена система мониторинга качества воздуха в Челябинске. Создано ОГКУ «Центр экомониторинга». Система способна автоматически получать данные замеров со всех стационарных и передвижных постов и с «сигнальных» датчиков сети наблюдений на границах санитарно-защитных зон предприятий (сейчас работают две передвижные лаборатории, 9 стационарных постов, 5 сигнальных. Запланировано увеличение числа передвижных, стационарных и сигнальных постов). Данные обрабатываются, анализируются, составляются прогнозы ситуации. Это позволяет оперативно выявлять нарушителей воздухоохранного законодательства и применять меры административного воздействия.

«Мы хотим усовершенствовать систему, чтобы она работала по такому же принципу, который используется на дорогах с помощью камер фотофиксации нарушений. Мы хотим довести нашу систему мониторинга до автоматического режима, если потребуется наказывать нарушителей. При этом нет у нас цели вводить «драконовские методы», мы просто хотим, чтобы у нас был чистый воздух», - сказал Алексей Текслер.

Система имеет свободный доступ в интернете, любой человек может посмотреть состояние окружающего воздуха. Постепенно с систему мониторинга планируется интегрировать квотирование выбросов. В перспективе она получит статус региональной – включит все города области. Причем контроль будет вестись и по другим направлениям (вода, система обращения с отходами, почва, а также ситуации с паводками, наводнениями и другими ЧС).

«Мы развиваем систему, подключили все наши научные организации (ЮУрГУ, ЧелГУ). Также ряд наших предприятий занимаются этой проблематикой, в том числе программными комплексами, которые позволяют определять источник, прогнозировать ситуацию, предупреждать. Мы так же поставили задачу своим производителям компонентную приборную баз создавать на территории Челябинской области. Предприятия нижегородской области также работают в этом направлении, будем объединять наши усилия», - добавил Алексей Текслер.

Напомним, ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на тот факт, что в Челябинской области утверждён региональный экологический стандарт, чьи нормы даже строже федеральных. Глава верхней Палаты парламента предложила Алексею Текслеру поделиться накопленным опытом на Невском международном экологическом конгрессе, который состоится в мае этого года в Санкт-Петербурге.

Напомним, Алексей Текслер утвердил региональный экологический стандарт в декабре 2020 года. Южный Урал первым в Российской Федерации принял такой документ. Ни в одном регионе таких подходов к комплексному осмыслению экологической политики не было.