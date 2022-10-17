17.10.2022
В Челябинской области продолжают дорожать молоко и яйца
17.10.2022
ММК: фокус на клиентов
16.10.2022
Анонсы событий и мероприятий на 17 октября (18+)
16.10.2022
Число умерших от ковидной пневмонии южноуральцев превысило восемь тысяч
16.10.2022
Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга России до 16 октября
16.10.2022
В Белгородской области на полигоне в результате теракта 11 военнослужащих погибло и 15 ранено
В Челябинской области продолжают дорожать молоко и яйца
05.10.2022
КСП проверит челябинское минобрнауки и подведомственные ему колледжи и техникумы
29.09.2022
В Челябинской области выросли цены на молоко, яйца, соль, масло и капусту
07.09.2022
В Челябинской области выросли цены на муку, соль и свинину
05.09.2022
Аудиторы КСП отправились в Каслинский район с комплексной проверкой
«Синара» приступила к модернизации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске
13.10.2022
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022
Для Украины настал Судный день
10.10.2022