В Челябинской области продолжают дорожать молоко и яйца

В Челябинской области продолжают повышаться цены на ряд социально значимых продуктов. За две недели подорожали яйцо, молоко, мука и куры.

Об этом свидетельствуют результаты экспресс-анализа, проведенного Контрольно-счетной палатой региона за период с 27 сентября по 11 октября 2022 года. Данные предоставлял минсельхоз по ценам из торговых сетей Пятёрочка, Магнит, Спар, Ашан.

«Из 14 наблюдаемых социально значимых продуктов десять позиций показали снижение цен, а четыре позиции немного выросли за последние две недели», - отметили в КСП.

Цена на яйцо куриное за этот период выросла на 1,7% за 10 штук (+0,70 рубля), на молоко 2,5-3,2 процента жирности - на 1,12% (прибавка 0,74 рубля за литр), на куры охлажденные и мороженные - на 0,37% (+0,60 рубля за килограмм). Подорожала также мука пшеничная (на 0,27%).

Наибольшее снижение цен за две недели отмечено на куры капусту белокочанную - минус 4,78% (0,80 рубля за килограмм), на картофель – минус 3,04% (0,73 рубля), на сахар – минус 2,9% (два рубля), на соль поваренную – минус 2,29%,на свинину (кроме бескостного мяса) – на 1,4%, на крупу гречневая–ядрица – на 1,34%.

Напомним, за предыдущий двухнедельный период (с 13 по 27 сентября) выросли в цене пять наименований социально значимых продуктов - молоко, яйца, соль, сливочное масло и капуста.