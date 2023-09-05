В Челябинской области распределены губернаторские гранты

Подведены итоги двух конкурсов первой волны 2023 года на предоставление грантов губернатора Челябинской области для социально ориентированных некоммерческих организаций и активных граждан Южного Урала.

Материальную поддержку в размере более 91 миллиона рублей в этом году окажут 61 проекту от некоммерческих организаций и 59 проектам от физических лиц, направленным на развитие гражданского общества. Об этом сообщается на официальном сайте Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала.

Из поданных на конкурс 542 инициатив от НКО и физлиц поддержку получат далеко не все. Лучшие 120 проектов выявили на заседании координационного комитета, где были отобраны заявки с максимальным количеством баллов по итогам оценки независимой экспертизы, составлена рейтинговая таблица участников и определен «проходной» балл.

Оценка заявок на участие в конкурсе проходила по нескольким критериям. Экспертами учитывалась актуальность и социальная значимость проекта, его уникальность, логичность и реализуемость; адекватность и обоснованность планируемых расходов, а также их соответствие ожидаемому результату. Комиссия обращала внимание на собственный вклад неправительственной некоммерческой организации либо физического лица в реализацию инициативы, на перспективы дальнейшего развития проекта. Смотрели также на опыт и компетентность команды заявленного проекта и на их соответствие направлению выбранной деятельности.

На выбор участникам конкурса предоставили 13 грантовых направлений социальной деятельности. Самой популярной среди некоммерческих организаций стала деятельность по охране здоровья граждан и пропаганде здорового образа жизни (подан 51 проект), а также социальное обслуживание, поддержка и защита граждан (всего 46 проектов); поддержка семьи, материнства, отцовства и детства (всего 34 проекта). Некоммерческие организации из 29 муниципалитетов Челябинской области подали в общей сложности 283 заявки.

Интересы инициативных граждан охватывают несколько иные грантовые направления из предложенных по условиям конкурса. Это поддержка проектов в области науки, образования, просвещения (подано 57 заявок), а также проектов в области культуры и искусства (всего 50 проектов). В направлении «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» физические лица представили 34 проекта. Всего активные граждане Челябинской области предоставили на конкурс грантов Губернатора 259 инициатив.

Победившие в первом конкурсе заявки начнут воплощаться в жизнь на территории Челябинской области уже в начале октября 2023 года. По итогам реализации грантовых программ в Фонде поддержки гражданских инициатив Южного Урала от заявителей потребуют отчеты о распределении и использовании выделенных средств.