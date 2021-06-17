В Челябинской области расширили круг льготников

В Челябинской области расширили круг льготных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки.

Соответствующие изменения в закон «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» одобрены 17 июня на заседании Законодательного собрания. Законопроект был внесен в региональный парламент по инициативе губернатора Алексея Текслера.

На сегодня компенсация расходов на оплату услуг ЖКХ, телефонной связи и проводного радиовещания предоставляется инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий I и II групп, а также военнослужащим, ставшим инвалидами I и II групп вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы. Они получают 280 рублей в месяц в качестве компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ и местной телефонной связи и 55 рублей – за проводное радиовещание.

С первого июля 2021 года на эту льготу смогут претендовать участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами I и II групп вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий).

Законопроект принят сразу в трех чтениях. На его реализацию в 2021 году направят семь миллионов 360,8 тысячи рублей.