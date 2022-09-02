02.09.2022
Велопарад повлияет на движение автобусов на северо-западе Челябинска
01.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на второе сентября (18+)
01.09.2022
Набор еще идет: в Челябинске открылся первый IT-куб для всех желающих
01.09.2022
Итальянский режиссер Лука Джиберти ставит в Челябинске знаменитую «Травиату»
01.09.2022
Фильм о Магнитогорске стал победителем престижного международного кинофестиваля в Феодосии
01.09.2022
В Челябинске с начала года из ветхого и аварийного жилья расселили 81 семью
В Челябинской области растет число вакансий, но снижается число трудоустроенных
25.08.2022
Под угрозой сокращения оказались 1223 южноуральца, неполный день работают 4387 человек
31.05.2022
Более 900 южноуральцев оказались под угрозой сокращения
26.04.2022
Якушев: Ситуация на рынке труда будет иметь некоторый отложенный эффект
07.04.2022
В Челябинской области 145 организаций уведомили о сокращении почти 1,7 тысячи работников
«Пункт назначения»: экстрим-парк в Челябинске по-нехорошему экстремален
01.09.2022
Стартует новый учебный год у 420 тысяч школьников и 162 тысяч студентов Челябинской области
31.08.2022
С нового учебного года в школах введут запрет на использование мобильных телефонов
31.08.2022
В новом учебном году сохранятся ряд антиковидных ограничений в школах Челябинской области
31.08.2022
Алексей Текслер со своим первым замом вновь побывал в ДНР
30.08.2022