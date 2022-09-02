В Челябинской области растет число вакансий, но снижается число трудоустроенных

Предприятия и организации Челябинской области предоставили в службы занятости более 36 тысяч вакансий, что больше аналогичного показателя предыдущего месяца. За август трудоустроилось более 3,9 тысячи человек, что меньше показателя июля.

Как сообщает главное управление по труду и занятости региона, по состоянию на первое сентября 2022 года в центрах занятости населения региона заявлено работодателями 36 тысяч 546 вакансий. На начало августа было меньше вакантных рабочих мест – 36 тысяч 143, на начало года больше - 37 тысяч 854.

При этом число трудоустроенных безработных граждан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сокращается. В августе 2022 года было трудоустроено три тысячи 943 безработных (год назад – четыре тысячи 247), в июле нашли работу при поддержке службы занятости – пять тысяч 144 человека.

По состоянию на первое сентября коэффициент напряженности - соотношение количества ищущих работу к количеству вакансий – составил 0,52, на начало августа – 0,53, на начало года – 0,61.

Растет количество безработных граждан, которые приступили обучению по направлению службы занятости – в августе - 647 человек, в июле - 419.

В то же время чуть снизилось число безработных, состоящих на учете в центрах занятости. По состоянию на первое сентября официально ищут работу 16 тысяч 318 безработных (на первое августа – 16 тысяч 324 человека, на начало года – 20 тысяч 889 человек).