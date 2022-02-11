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11.02.2022 15:47

В Челябинской области растет число заболевших ковидом школьников, но изолированных классов нет

В Челябинской области нет ни одного класса, который бы пришлось изолировать по предписанию Роспотребнадзора по причине контакта с больным коронавирусной инфекцией. При этом растет суточное число заболевших ковидом учащихся.

По данным регионального минздрава, за прошедшие сутки официально подтверждено 892 случая ковида у школьников, что на 16,6% больше аналогичного показателя предыдущих суток (было – 765 заболевших и темп роста аналогичный). С начала учебного года зарегистрировано 10 тысяч 209 случаев ковида у учащихся школ, из них большинство выявлено с начала 2022 года – девять тысяч 949.

«Изолированных по предписанию Роспотребнадзора классов в области нет», - сообщает пресс-служба министерства образования и науки области.

Напомним, с этой недели в Челябинской области классы, контактировавшие с больными коронавирусом, не ограничивают в очном обучении.

В регионе продолжает снижаться число классов и школ, закрытых на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) и гриппу.

«По состоянию на 11 февраля в Челябинской области 957 отдельных классов и 35 школ находятся на карантине по ОРВИ», - сообщили в пресс-службе минобрнауки региона.

Это меньше аналогичного показателя предыдущего дня. Накануне, десятого февраля, на карантине было 1139 отдельных классов и 46 школ.

В дошкольных учреждениях по причине острой респираторной вирусной инфекции на карантине находятся две группы и два сельских детских сада в Нагайбакском и Аргаяшском (накануне было шесть групп и два детсада).

На изоляции как контактные с больным коронавирусом находятся две группы в одном детском саду (накануне - четыре группы в двух детсадах).

Ранее агентство объясняло, при каких условиях отправляют южноуральских школьников на карантин по ОРВИ и коронавирусной инфекции.

Автор: Любовь Юрина
Карантин
коронавирус
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Минэкологии Челябинской области подтвердило факт загрязнения почвы в поселке Муслюмово черным вещ
11.02.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Школьники Магнитогорска (Челябинская область) еще неделю будут учиться дистанционно. Со
11.02.2022

В школах Магнитогорска продлили дистанционное обучение еще на неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Обвиняемый во взяточничестве чиновник минстроя Челябинской области не смог выйти из СИЗО

09.02.2022 13:36

Прокурор Челябинска потребовал у Натальи Котовой ускорить расселение жильцов из аварийного дома

09.02.2022 13:17

С бассейнами и берлогами: косолапым обитателям челябинского зоопарка подарят лучшие условия жизни

09.02.2022 13:09

Сдавать повторный ПЦР-тест для закрытия больничного по ковиду нужно не всем

09.02.2022 12:48

«УСТЭК-Челябинск» объясняет, кто и как регулирует отопление в городе и в домах жителей

09.02.2022 12:22

В Снежинске продлили дистанционное обучение для школьников

09.02.2022 11:57

Полиция поможет: собаку, покусавшую ребенка в Челябинске, отдадут в приют

09.02.2022 11:50

«билайн.аналитика»: россияне стали играть в мобильные игры на треть больше

09.02.2022 11:33

Первая тройня 2022-го: жительница Челябинской области родила троих сыновей

09.02.2022 11:32

В Челябинской области вновь отмечен рост суточной заболеваемости ковидом

09.02.2022 11:21

Экс-полицейский из Челябинска, «сливавший» похоронщику данные об умерших, получил условный срок

09.02.2022 11:17

В Челябинске часть ковидных амбулаторных центров перешла на круглосуточный режим работы

09.02.2022 11:01

Единственный в стране: ММК вошел в число 11-ти лучших сталелитейных компаний мира

09.02.2022 10:51

Детский лагерь Златоуста наказали за использование мясных деликатесов

09.02.2022 10:43

Уложили асфальт в грязь: ОНФ просит прокуратуру Челябинской области заняться ситуацией в Бредах