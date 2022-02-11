В Челябинской области растет число заболевших ковидом школьников, но изолированных классов нет

В Челябинской области нет ни одного класса, который бы пришлось изолировать по предписанию Роспотребнадзора по причине контакта с больным коронавирусной инфекцией. При этом растет суточное число заболевших ковидом учащихся.

По данным регионального минздрава, за прошедшие сутки официально подтверждено 892 случая ковида у школьников, что на 16,6% больше аналогичного показателя предыдущих суток (было – 765 заболевших и темп роста аналогичный). С начала учебного года зарегистрировано 10 тысяч 209 случаев ковида у учащихся школ, из них большинство выявлено с начала 2022 года – девять тысяч 949.

«Изолированных по предписанию Роспотребнадзора классов в области нет», - сообщает пресс-служба министерства образования и науки области.

Напомним, с этой недели в Челябинской области классы, контактировавшие с больными коронавирусом, не ограничивают в очном обучении.

В регионе продолжает снижаться число классов и школ, закрытых на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) и гриппу.

«По состоянию на 11 февраля в Челябинской области 957 отдельных классов и 35 школ находятся на карантине по ОРВИ», - сообщили в пресс-службе минобрнауки региона.

Это меньше аналогичного показателя предыдущего дня. Накануне, десятого февраля, на карантине было 1139 отдельных классов и 46 школ.

В дошкольных учреждениях по причине острой респираторной вирусной инфекции на карантине находятся две группы и два сельских детских сада в Нагайбакском и Аргаяшском (накануне было шесть групп и два детсада).

На изоляции как контактные с больным коронавирусом находятся две группы в одном детском саду (накануне - четыре группы в двух детсадах).

Ранее агентство объясняло, при каких условиях отправляют южноуральских школьников на карантин по ОРВИ и коронавирусной инфекции.