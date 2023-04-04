В Челябинской области растет потребность в профессиональных кадрах

В Челябинской области выросло на треть количество вакансий, заявленных работодателями. По доле общего числа вакантных мест регион находится на втором месте. В марте было открыто 26% от всех вакансий Урала.

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала спрос на персонал на рынке труда Челябинской области: в марте 2023 года в регионе было открыто на 30% больше вакансий, чем за аналогичный месяц предыдущего года.

Потребность работодателей Челябинской области наиболее заметно выросла в специалистах профессиональной сферы «Туризм, гостиницы, рестораны»: количество вакансий год к году выросло сразу на 71%. Также яркую динамику показали сферы «Инсталляция и сервис» (+56%), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (+52%), «Медицина, фармацевтика» (+46%) и «Бухгалтерия, управленческий учет» (+42%).

При этом самой востребованной у работодателей сферой остаются «Продажи» – это сразу 36% вакансий от общего объема рынка труда на Южном Урале. На втором месте – «Рабочий персонал» (20% вакансий), на третьем – «Строительство, недвижимость» (19%). Также в топ-5 наиболее востребованных у работодателей сфер вошли «Производство» (14%) и «Транспорт, логистика».