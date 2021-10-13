В Челябинской области растет заболеваемость ковидом среди пенсионеров

В Челябинской области растет заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID- 19 среди жителей старшего возраста.

По данным Роспотребнадзора, на прошедшей, 40-й неделе, отмечен рост заболеваемости ковидом среди южноуральцев в возрасте от 50 до 64 лет на 8%, среди жителей старше 65 лет – на 6%. Неделей ранее (на 39-й) число заболевших COVID-19 среди граждан 50-64 лет увеличилось в 1,2 раза, среди лиц старше 65 лет – в 1,1 раза.

«Сегодня основной группой риска остаются люди старше 60 лет. Именно они заболевают в максимальном удельном весе от количества людей данной возрастной группы. Именно они составляют максимальный удельный вес госпитализированных. Именно они составляют максимальный удельный вес на койках, которые считаются реанимационными. Они самые тяжёлые. И именно они недостаточно вакцинированы сегодня», - отметила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России.

По словам Поповой, люди старшего возраста заражаются коронавирусом в основном в семьях. «И сокращение передачи им вируса от лиц среднего возраста и детей – это также важная задача, для того чтобы остановить эпидпроцесс в популяции», - считает глава Роспотребнадзора.

На сегодня в 64 субъектах введены ограничительные меры для лиц старше 65 лет. В ряде субъектов установили материальное поощрение для привитых от ковида пенсионеров. В Челябинской области пока нет никаких ограничений и стимулирования к вакцинации для этой категории.