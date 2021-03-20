В Челябинской области за время пандемии умерло две тысячи 250 пациентов с ковидом

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В Челябинской области с 22 марта будет снят режим самоизоляции для лиц старшего возраста

С понедельника, 22 марта, в Челябинской области будет снят режим самоизоляции для жителей от 65 лет и старше, который был введен год назад в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-19.

Об этом сообщила агентству «Урал-пресс-информ» первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

«Режим самоизоляции для жителей 65 лет и старше в Челябинской области не будет продлён, - сообщила Ирина Альфредовна и напомнила. – Загодя, две недели назад, мы говорили, что это последнее продление, и у пожилых есть возможность провакцинироваться».

Напомним, пятого марта Ирина Гехт предупредила, что продление режима самоизоляции на две недели (с восьмого по 21 марта) станет последним. «Это возможность для тех, кто не успел или не смог по каким-то причинам вакцинироваться, поставить прививку (от коронавирусной инфекции) и возобновить свою трудовую деятельность», - отмечала первый вице-губернатор.

Южноуральцы старшего возраста теперь смогут без ограничений работать и проходить плановую диспансеризацию.

До настоящего момента на Южном Урале работало 57 тысяч пенсионеров, из них в режиме самоизоляции в последние несколько месяцев находились четыре тысячи человек.

Ирина Альфредовна отметила, что в соседней Курганской области ковидные ограничения для пожилых были сняты еще две недели назад.

В регионе остается обязательными соблюдение правил безопасности - социальная дистанция, масочный режим в общественных местах. Южноуральцам необходимо носить маску и перчатки в общественном транспорте, поликлиниках, магазинах и других местах скопления людей.

С начала пандемии в регионе подтверждено 55 тысяч 160 случаев коронавирусной инфекции. С ковидом справились 48 тысяч 287 пациентов. Продолжают лечение четыре тысячи 581 человек.

Напомним, режим повышенной готовности был введен в регионе с 19 марта 2020 года в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-19.

По решению президента Владимира Путина в России с 25 марта 2020 года был введен режим нерабочих дней. С 12 мая 2020 года он был отменен. Но в большинстве территорий сохранились веденные ограничения и рекомендации для жителей старше 65 лет сохранять режим самоизоляции.