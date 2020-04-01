ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Текслер: В регионе продолжат функционировать только предприятия разрешенных сфер деятельности

Экономика
Сегодня, 18:39
Автор: 
Олеся Денисова

Власти Челябинской области определили перечень предприятий, которые смогут продолжать частично или полностью функционировать в установленную президентом нерабочую неделю. Список может быть откорректирован.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на брифинге первого апреля.

«Мы организовали работу штаба, который занимается рассмотрением всех вопросов по работодателям. В каждом министерстве создана соответствующая группа, плюс единый телефон «горячей линии», который создан на базе “Территории бизнеса”», - рассказал глава региона.

Перечень предприятий, сотрудникам которых разрешено выходить на работу в рамках действующего в регионе режима самоизоляции, формировало министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов й области в соответствии с Указом президента и предоставленной работодателями информации.

«Список размещен на сайте минпрома. Централизуем и сделаем единый список по всем видам деятельности», - отметил Алексей Текслер. - Нам важно, чтобы функционировали все сферы деятельности, которые на сегодня разрешены». Это экстренные службы, медицинские и аптечные организации, социальные службы, в сфере дорожного хозяйства, информационных технологий и связи, организации, занимающиеся производством продуктов питания и товаров первой необходимости и ряд других.

Губернатор уточнил, что работодатели могут обращаться за консультацией по возможному включению в список (если они по какой-то причине в него не вошли).

Как пояснили агентству в минпроме, по вопросу формирования перечня предприятий можно обращаться на горячую линию министерства по телефону 8 (351) 214‑14-63, а также на электронную почту minprom74@mail.ru.

«Если ваше предприятие не относится к сфере промышленности, просим обращаться в соответствующий орган исполнительной власти», - уточняют в минпроме.

Так, предприятия строительной отрасли могут звонить по телефонам: 8(351) 210-14-28 8(351) 210-14-16 и направлять обращения по адресу:Dolevka174@mail.ru.

Формированием перечня работающих субъектов малого и среднего бизнеса занимается Министерство экономического развития. Можно обращаться на горячую линию по телефону 8-800 350-24-74, а также на электронную почту help@fond74.ru. В минэконоразвития подчеркивают, что Указ Президента от 25 марта 2020 года (о нерабочих днях с 30 марта по пятое апреля) не распространяется, в том числе, и на работников непрерывно действующих организаций. Минтруд РФ уточнил, какие организации отнесены к этому перечню.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта сформировало свой список организаций в сфере дорожного хозяйства, переведенных на особый режим работы. Как сообщили в миндортрансе, две компании - - АО «Ойкумена» и ООО «Урал-Сервис-Групп – продолжат в круглосуточном режиме работы по содержанию дорог регионального или межмуниципального значения в области. АО «Южуралмост» и дальше будет заниматься содержанием мостов в области.

Для тех, кто не может определиться, к какой сфере деятельности относится их предприятие, может обращаться на горячую линию «Территории бизнеса» 8-800-350-24-74.

Некоторые жители жалуются, что работодатели вынуждают их выходить на работу, хотя их предприятие не входит в перечень разрешенных для деятельности в этот период.

Алексей Текслер рассказал, что министерство общественной безопасности области организует отдельную горячую линию для этих граждан, которые не согласны с действиями работодателей. «Будут собираться все вопросы и каждое обращение проверяться. Есть нюансы, будем активно работать с каждым случаем», - заверил губернатор.

Власти Челябинской области предупреждают работодателей об их ответственности за необоснованное привлечение сотрудников в нерабочие дни. По обращению сотрудников может быть организована проверка трудовой инспекции или иными контролирующими органами. Если действия работодателя приведут к распространению инфекции среди членов коллектива, это повлечет уголовную ответственность для руководителя, установленную статьей 236 УК РФ.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Экономика
Сегодня, 18:24
Челябинские депутаты и бизнесмены просят власть о наложении моратория на погашение всех кредитов
Общество
Сегодня, 13:02
Алексей Текслер озвучил прогнозы по развитию ситуации с коронавирусом в области
Общество
Сегодня, 12:46
Пять новых вопросов
Блиц-опрос Алексея Текслера по коронавирусу
Общество
Сегодня, 11:19
В Челябинской области подтверждено шесть новых случаев коронавируса
Вчера, 12:34
"Пятерочка" готова трудоустроить всех южноуральцев, потерявших работу
Вчера, 12:26
ММК утвердил новую энергетическую политику
Вчера, 12:06
Групповая пересадка волос в Турции
Вчера, 11:22
Челябинский цинковый завод внедряет технологию электронной инвентаризации
Вчера, 10:29
В Челябинске не выявлено случаев необоснованого роста цен на продукты питания
30.03.20 16:52
Челябинск планирует наращивать темпы строительства дорог в новых микрорайонах
27.03.20 16:42
Магнитогорские депутаты увеличат городской бюджет
27.03.20 12:44
Неограниченные возможности цифровых сервисов в период ограничений
27.03.20 11:43
Официальное заключение о форс-мажоре теперь можно получить в Южно-Уральской ТПП бесплатно
27.03.20 10:24
Заявление ВТБ по поддержке среднего и малого бизнеса
Общество
Сегодня, 13:02
Алексей Текслер озвучил прогнозы по развитию ситуации с коронавирусом в области
Экономика
Сегодня, 13:30
«Урал-пресс-информ» поддержит малый бизнес в период эпидемии
Новости
Сегодня, 18:31
Происшествия
В Челябинске в офисе дорожного подрядчика, получавшего крупные контракты, прошли обыски
Сегодня, 18:24
Экономика
Челябинские депутаты и бизнесмены просят власть о наложении моратория на погашение всех кредитов
Сегодня, 17:56
Культура
Прокуратура требует, чтобы чиновники отремонтировали здание Пассажа братьев Яушевых
Сегодня, 13:40
Культура
Челябинские ученые создали уникальный просветительский проект о прошлом
Сегодня, 12:50
Общество
Сотрудники полиции стоят на защите границ Челябинской области
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 18:24
Экономика
Челябинские депутаты и бизнесмены просят власть о наложении моратория на погашение всех кредитов
Сегодня, 11:38
Экономика
О развитии бизнеса в условиях пандемии коронавируса узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Вчера, 12:34
Экономика
"Пятерочка" готова трудоустроить всех южноуральцев, потерявших работу
Вчера, 10:29
Экономика
В Челябинске не выявлено случаев необоснованого роста цен на продукты питания
27.03.20 16:42
Экономика
Магнитогорские депутаты увеличат городской бюджет
Теги
Алексей Текслер
коронавирус
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика