Текслер: В регионе продолжат функционировать только предприятия разрешенных сфер деятельности

Власти Челябинской области определили перечень предприятий, которые смогут продолжать частично или полностью функционировать в установленную президентом нерабочую неделю. Список может быть откорректирован.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на брифинге первого апреля.

«Мы организовали работу штаба, который занимается рассмотрением всех вопросов по работодателям. В каждом министерстве создана соответствующая группа, плюс единый телефон «горячей линии», который создан на базе “Территории бизнеса”», - рассказал глава региона.

Перечень предприятий, сотрудникам которых разрешено выходить на работу в рамках действующего в регионе режима самоизоляции, формировало министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов й области в соответствии с Указом президента и предоставленной работодателями информации.

«Список размещен на сайте минпрома. Централизуем и сделаем единый список по всем видам деятельности», - отметил Алексей Текслер. - Нам важно, чтобы функционировали все сферы деятельности, которые на сегодня разрешены». Это экстренные службы, медицинские и аптечные организации, социальные службы, в сфере дорожного хозяйства, информационных технологий и связи, организации, занимающиеся производством продуктов питания и товаров первой необходимости и ряд других.

Губернатор уточнил, что работодатели могут обращаться за консультацией по возможному включению в список (если они по какой-то причине в него не вошли).

Как пояснили агентству в минпроме, по вопросу формирования перечня предприятий можно обращаться на горячую линию министерства по телефону 8 (351) 214‑14-63, а также на электронную почту minprom74@mail.ru.

«Если ваше предприятие не относится к сфере промышленности, просим обращаться в соответствующий орган исполнительной власти», - уточняют в минпроме.

Так, предприятия строительной отрасли могут звонить по телефонам: 8(351) 210-14-28 8(351) 210-14-16 и направлять обращения по адресу:Dolevka174@mail.ru.

Формированием перечня работающих субъектов малого и среднего бизнеса занимается Министерство экономического развития. Можно обращаться на горячую линию по телефону 8-800 350-24-74, а также на электронную почту help@fond74.ru. В минэконоразвития подчеркивают, что Указ Президента от 25 марта 2020 года (о нерабочих днях с 30 марта по пятое апреля) не распространяется, в том числе, и на работников непрерывно действующих организаций. Минтруд РФ уточнил, какие организации отнесены к этому перечню.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта сформировало свой список организаций в сфере дорожного хозяйства, переведенных на особый режим работы. Как сообщили в миндортрансе, две компании - - АО «Ойкумена» и ООО «Урал-Сервис-Групп – продолжат в круглосуточном режиме работы по содержанию дорог регионального или межмуниципального значения в области. АО «Южуралмост» и дальше будет заниматься содержанием мостов в области.

Для тех, кто не может определиться, к какой сфере деятельности относится их предприятие, может обращаться на горячую линию «Территории бизнеса» 8-800-350-24-74.

Некоторые жители жалуются, что работодатели вынуждают их выходить на работу, хотя их предприятие не входит в перечень разрешенных для деятельности в этот период.

Алексей Текслер рассказал, что министерство общественной безопасности области организует отдельную горячую линию для этих граждан, которые не согласны с действиями работодателей. «Будут собираться все вопросы и каждое обращение проверяться. Есть нюансы, будем активно работать с каждым случаем», - заверил губернатор.

Власти Челябинской области предупреждают работодателей об их ответственности за необоснованное привлечение сотрудников в нерабочие дни. По обращению сотрудников может быть организована проверка трудовой инспекции или иными контролирующими органами. Если действия работодателя приведут к распространению инфекции среди членов коллектива, это повлечет уголовную ответственность для руководителя, установленную статьей 236 УК РФ.