В Челябинской области «садовые маршруты» начнут работу с 29 апреля

В Челябинской области в следующую субботу, 29 апреля, будут запущены специально утверждённые «садовые маршруты» с предоставлением всех предусмотренных льгот на проезд.

Как сообщает миндортранс региона, в 2023 году в регионе будет функционировать 21 межмуниципальный садовый сезонный маршрут, в том числе 15 - из Челябинска в пригород, пять - из Магнитогорска в пригород и один - из Златоуста.

К новому сезону министерство откорректировало ряд маршрутов. Так, у двух маршрутов - №110-с и №128-с - изменили расписание. По маршруту № 110-с в рабочие дни добавлен дополнительный оборотный рейс, а по маршруту № 128-с автобус в утренние рейсы из Челябинска будет отправляться на один час раньше.

По маршруту № 112-с изменили схему движения в черте Челябинска. Автобус будет следовать мимо автостанции «Южные ворота» по улице Воровского, а затем по улице Доватора до железнодорожного вокзала. По новому участку пути автобус предусмотрены две остановки - «Доватора» и «Областная больница».

В малых городах садоводы добираются на свои приусадебные участки на городских автобусах или пригородных.

Для получения скидки на проезд необходимо предъявить пенсионное удостоверение (или справку о назначении пенсии); документ, удостоверяющий личность и справку, подтверждающую членство в СНТ (выдается правлением товарищества).

Подробная информация обо всех изменениях, а также о схеме движения, остановочных пунктах и расписании движения Садовых маршрутов размещена на официальном сайте Министерства на странице «Межмуниципальные садовые сезонные маршруты Челябинской области».

По всем вопросам работы Садовых маршрутов пассажиры могут обращаться в миндортранс области по номеру телефона 8 (351) 260-50-48 или по адресу электронной почты: main@mindortrans74.ru.