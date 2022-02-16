В Челябинской области семьи с детьми, болеющими целиакией, будут получать спецпособие

В Челябинской области разработана программа по выделению специальных пособий для детей с целиакией – аутоиммунным, наследственным заболеванием пищеварительного тракта.

Законопроект, подготовленный министерством социальных отношений по поручению губернатора Алексея Текслера, направлен в Законодательное Собрание региона.

«Мы приняли решение: с этого года начали выплачивать пособие на спецпитание детей, которые болеют фенилкетонурией. По целиакии приняли аналогичное решение», - напомнил Алексей Текслер.

С первого января 2022 года семьям в Челябинской области, воспитывающим детей с фенилкетонурией, будет ежемесячно предоставляться денежная выплата на приобретение низкобелковых и безбелковых продуктов питания. Ее размер составляет пять тысяч рублей. Получать ежемесячную денежную выплату родители смогут вне зависимости от дохода.

Напомним, в 2021 году на прямую линию губернатору поступило обращение от семьи, где ребенок с иным аутоиммунным заболеванием - целиакией - также нуждается в специальном питании. Алексей Текслер поручил региональному минсоцу разработать программу по выделению специальных пособий для детей с целиакией – аутоиммунным, наследственным заболеванием пищеварительного тракта.

«Вопрос (по целиакии – прим. ред.) более сложный, он связан с тем, что необходимо и в наших школах обеспечить специальную диету для таких детей. Соответствующие поручения даны», - пояснил Алексей Текслер.

В Челябинской области проживают 240 детей с целиакией, которым жизненно необходимо соблюдение безглютеновой диеты. Размер выплаты составит также пять тысяч рублей (для приобретения безглютеновых продуктов питания). На эти цели в областном бюджете на 2022 год запланировано более 14,5 миллиона рублей. Планируется, что с 2023 года ежемесячная выплата будет индексироваться.

Как сообщили в минсоце области, на учете с диагнозом «фенилкетонурия» в Челябинской области состоит 99 детей. На ежемесячные выплаты родителям детей от 0 до 18 лет, страдающих фенилкетонурией, в бюджете 2022 года заложено 5,9 миллиона рублей.

В Челябинской области в школах учатся две тысячи 111 детей, которым нужна специальная диета (с целиакией, аллергопатологией, сахарным диабетом). Всем главам районов и городов поставлена задача контролировать, чтобы в образовательных организациях для таких детей была организована безглютеновая диета.