27.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на 28 февраля (18+)
27.02.2023
Более 100 миллионов рублей запланировано направить на обновление пассажирской инфраструктуры ЮУЖД
27.02.2023
АНГЕЛ и его бойцы поблагодарили Челябинск за новые колеса для внедорожников
27.02.2023
К белым мишкам Челябинска «прилетел» пингвин
27.02.2023
В Челябинской области в День защитника Отечества родилось 18 семей
27.02.2023
В Челябинской области семьи участников СВО получат бесплатные семена овощей
В Челябинской области семьи участников СВО получат бесплатные семена овощей
Акция «Продзапас» проводится в рамках партийного проекта «Единой России»
27.02.2023
Фура с гуманитарной помощью благополучно добралась из Златоуста на Донбасс
27.02.2023
Бакал ждет знакового события – ввода в эксплуатацию путепровода
27.02.2023
Из Челябинска снова отправится гуманитарный груз для детей Донбасса
24.02.2023
Турнир «Za Самбо» собрал в Челябинске более 400 спортсменов разных возрастов
В воскресенье у православных - прощёный день
26.02.2023
Минобороны РФ озвучило итоги специальной военной операции
24.02.2023
Россия отмечает праздник героев и патриотов - День защитника Отечества
23.02.2023
МЧС опровергает сообщение об объявлении воздушной тревоги
22.02.2023
Путин предложил создать госфонд помощи погибшим участникам СВО и ветеранам
21.02.2023