В Челябинской области семьи участников СВО получат бесплатные семена овощей

В Челябинской области «Единая Россия» совместно с региональным отделением Союза садоводов страны планирует раздать семьям участников СВО свыше трех тысяч упаковок семян.

Акция «Продзапас» запущена в местных отделениях «ЕР» в рамках партийного проекта «Дом садовода – опора семьи».

Как рассказал координатор партийного проекта Константин Толкачев, акция «Продзапас» стартовала в 2022 году – пенсионеры и малообеспеченные семьи бесплатно получили более пяти тысяч наборов семян.

«Также весной прошлого года отправили наборы садоводам Донбасса. Опыт у нас есть. Сегодня руководители наших муниципальных Ассоциаций садовых товариществ совместно с управлением социальной защиты населения начнут формировать списки нуждающихся в семенах. В набор будут входить семена свеклы, огурцов, помидоров, кабачка, тыквы, редиски, салата, гороха, моркови, капусты и перца», - рассказал Константин Толкачев.

В челябинском региональном отделении партии «Единая Россия» отмечают, что семьям участников специальной военной операции раздадут семена, пригодные для выращивания на уральской земле и пользующихся у местного населения наиболее высоким спросом.